Posibles alineaciones del Deportes Tolima vs O’Higgins por la fase III de la Copa Libertadores

Se define el último cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026.

Con la mira puesta en la fase de grupos. Así llegan este miércoles Tolima y O’Higgins para el partido de vuelta de la fase III de la Copa Libertadores de América. En el juego de ida, en territorio chileno, los dirigidos por el argentino Lucas Bovaglio ganaron por la mínima diferencia.

Posible alineación de Tolima para el partido de la Copa Libertadores 2026

Así formaría Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira, Jersson González, Edwar López; Adrián Parra y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Posible alineación de O’Higgins para el partido de la Copa Libertadores 2026

Así formaría O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Joaquín Tapia, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

¿Cómo y dónde ver Tolima vs O’Higgins por la fase III de la Libertadores?

El compromiso entre Deportes Tolima y O’Higgins, pactado para este miércoles, 11 de marzo, en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se podrá seguir en territorio colombiano a partir de las 7:30 de la noche, por medio de la señal de Espn y Disney+ Premium.

Últimos partidos del Deportes Tolima

Último partidos de O’Higgins

07.03.2026 | O’Higgins 1-0 Universidad Católica.

04.03.2026 | O’Higgins 1-0 Tolima.

28.02.2026 | Palestino 4-2 O’Higgins.

25.02.2026 | Bahía 2-1 O’Higgins.

