LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 2 hoy 24 de julio desde Gran Bretaña

Lucas Herbert lideró la primera ronda del LIV Golf Gran Bretaña 2026 en el JCB Golf & Country Club con una impresionante tarjeta de 61 golpes

Tras el último Major de la temporada, The Open, vuelve la actividad de LIV Golf. Este jueves 23 de julio se juega la primera ronda en el JCB Golf & Country Club para LIV Golf Gran Bretaña.

Lucas Herbert tuvo un inicio dominante en el LIV Golf Gran Bretaña 2026 al entregar una tarjeta de 61 golpes, 11 bajo par y sin bogeys, resultado que lo colocó como líder tras la primera ronda en el JCB Golf & Country Club de Staffordshire, Inglaterra. El australiano tomó una ventaja de tres impactos sobre Bryson DeChambeau y quedó cerca de firmar una histórica ronda de 59 golpes, aunque finalmente cerró con uno de los mejores recorridos de su carrera.

El integrante de Ripper GC explicó que durante los hoyos finales llegó a pensar en la posibilidad de registrar un 59, pero una oportunidad desaprovechada en el hoyo 17 cambió el panorama. Aun así, se mostró satisfecho con su actuación al considerar que las condiciones del campo, con superficies firmes y algo de viento, hacían complicado conseguir un resultado tan bajo. Además, Herbert confirmó el buen momento que atraviesa después de terminar entre los mejores del Open Championship y conquistar este año su primer título individual en LIV Golf.

Detrás del australiano aparece Bryson DeChambeau con ocho golpes bajo par, mientras que Harold Varner III y Tyrrell Hatton comparten la tercera posición con -6. El mexicano Abraham Ancer arrancó con una ronda de -4 para ubicarse empatado en el séptimo lugar, en tanto que Carlos Ortiz concluyó con -2. En la competencia por equipos, Ripper GC también tomó el liderato con un acumulado de -19, por delante de Crushers GC, al término de la primera jornada.

Lista de jugadores por equipos de la Ronda 2

4Aces GC

Dustin Johnson (capitán)

Thomas Detry

Thomas Pieters

Anthony Kim

Cleeks Golf Club

Martin Kaymer (capitán)

Richard Bland

Adrian Meronk

Victor Perez

Crushers GC

Bryson DeChambeau (capitán)

Paul Casey

Charles Howell III

Anirban Lahiri

Fireballs GC

Sergio García (capitán)

Abraham Ancer

David Puig

Luis Masaveu

HyFlyers GC

Phil Mickelson (capitán)

Brendan Steele

Cameron Tringale

Michael La Sasso

Iron Heads GC

Byeong Hun An (capitán)

Yubin Jang

Jinichiro Kozuma

Danny Lee

Legion XIII

Jon Rahm (capitán)

Tyrrell Hatton

Tom McKibbin

Caleb Surratt

Majesticks GC

Ian Poulter (capitán)

Lee Westwood

Sam Horsfield

Laurie Canter

RangeGoats GC

Bubba Watson (capitán)

Peter Uihlein

Matthew Wolff

Ben Campbell

Ripper GC

Cameron Smith (capitán)

Marc Leishman

Lucas Herbert

Elvis Smylie

Smash GC

Talor Gooch (capitán)

Jason Kokrak

Graeme McDowell

Harold Varner III

Stinger GC

Louis Oosthuizen (capitán)

Charl Schwartzel

Dean Burmester

Branden Grace

Torque GC

Joaquín Niemann (capitán)

Carlos Ortiz

Sebastián Muñoz

Mito Pereira

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