LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 2 hoy 24 de julio desde Gran Bretaña
Lucas Herbert lideró la primera ronda del LIV Golf Gran Bretaña 2026 en el JCB Golf & Country Club con una impresionante tarjeta de 61 golpes
Tras el último Major de la temporada, The Open, vuelve la actividad de LIV Golf. Este jueves 23 de julio se juega la primera ronda en el JCB Golf & Country Club para LIV Golf Gran Bretaña.
Lucas Herbert tuvo un inicio dominante en el LIV Golf Gran Bretaña 2026 al entregar una tarjeta de 61 golpes, 11 bajo par y sin bogeys, resultado que lo colocó como líder tras la primera ronda en el JCB Golf & Country Club de Staffordshire, Inglaterra. El australiano tomó una ventaja de tres impactos sobre Bryson DeChambeau y quedó cerca de firmar una histórica ronda de 59 golpes, aunque finalmente cerró con uno de los mejores recorridos de su carrera.
El integrante de Ripper GC explicó que durante los hoyos finales llegó a pensar en la posibilidad de registrar un 59, pero una oportunidad desaprovechada en el hoyo 17 cambió el panorama. Aun así, se mostró satisfecho con su actuación al considerar que las condiciones del campo, con superficies firmes y algo de viento, hacían complicado conseguir un resultado tan bajo. Además, Herbert confirmó el buen momento que atraviesa después de terminar entre los mejores del Open Championship y conquistar este año su primer título individual en LIV Golf.
Detrás del australiano aparece Bryson DeChambeau con ocho golpes bajo par, mientras que Harold Varner III y Tyrrell Hatton comparten la tercera posición con -6. El mexicano Abraham Ancer arrancó con una ronda de -4 para ubicarse empatado en el séptimo lugar, en tanto que Carlos Ortiz concluyó con -2. En la competencia por equipos, Ripper GC también tomó el liderato con un acumulado de -19, por delante de Crushers GC, al término de la primera jornada.
Lista de jugadores por equipos de la Ronda 2
4Aces GC
- Dustin Johnson (capitán)
- Thomas Detry
- Thomas Pieters
- Anthony Kim
Cleeks Golf Club
- Martin Kaymer (capitán)
- Richard Bland
- Adrian Meronk
- Victor Perez
Crushers GC
- Bryson DeChambeau (capitán)
- Paul Casey
- Charles Howell III
- Anirban Lahiri
Fireballs GC
- Sergio García (capitán)
- Abraham Ancer
- David Puig
- Luis Masaveu
HyFlyers GC
- Phil Mickelson (capitán)
- Brendan Steele
- Cameron Tringale
- Michael La Sasso
Iron Heads GC
- Byeong Hun An (capitán)
- Yubin Jang
- Jinichiro Kozuma
- Danny Lee
Legion XIII
- Jon Rahm (capitán)
- Tyrrell Hatton
- Tom McKibbin
- Caleb Surratt
Majesticks GC
- Ian Poulter (capitán)
- Lee Westwood
- Sam Horsfield
- Laurie Canter
RangeGoats GC
- Bubba Watson (capitán)
- Peter Uihlein
- Matthew Wolff
- Ben Campbell
Ripper GC
- Cameron Smith (capitán)
- Marc Leishman
- Lucas Herbert
- Elvis Smylie
Smash GC
- Talor Gooch (capitán)
- Jason Kokrak
- Graeme McDowell
- Harold Varner III
Stinger GC
- Louis Oosthuizen (capitán)
- Charl Schwartzel
- Dean Burmester
- Branden Grace
Torque GC
- Joaquín Niemann (capitán)
- Carlos Ortiz
- Sebastián Muñoz
- Mito Pereira
¿Quién transmite en vivo el torneo de LIV Golf y dónde ver por TV y online?
Disfruta el LIV Golf Gran Bretaña 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports:
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