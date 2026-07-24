Fútbol de Estufa Liga MX: ¿Cuándo cierra el mercado de fichajes del Apertura 2026? Fecha oficial

El mercado de fichajes del Apertura 2026 de la Liga MX cerrará el próximo 11 de septiembre de 2026. Hasta ahora, destacan los movimientos de Orbelín Pineda y Hugo Cuypers hacia Monterrey, así como la llegada de David Ospina al Atlante

Fútbol de Estufa Apertura 2026. Imago 7/X: @Atlante

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX ya comenzó, pero los 18 clubes todavía pueden realizar movimientos para completar sus plantillas. La ventana de transferencias permanecerá abierta durante las primeras jornadas, por lo que las directivas mantienen negociaciones para incorporar jugadores, liberar plazas de extranjeros o concretar salidas.

El mercado de verano ha dejado operaciones relevantes, entre ellas el regreso de Orbelín Pineda al futbol mexicano, la llegada de David Ospina al Atlante y la renovación ofensiva de Monterrey con Diego Rossi y Hugo Cuypers. Chivas, Atlas, Toluca, Pumas y Tigres también modificaron sus planteles antes y después del inicio del campeonato.

La actividad continuará durante varias semanas debido a la ampliación aplicada después del Mundial 2026. Esto permitirá que los equipos evalúen su funcionamiento en el arranque del torneo y durante la Leagues Cup antes de tomar sus últimas decisiones, aunque esperar hasta el cierre podría obligarlos a disputar una parte importante de la fase regular sin sus refuerzos definitivos.

¿Cuándo termina el mercado de fichajes del Apertura 2026 de la Liga MX? Fecha límite

El mercado de fichajes del Apertura 2026 de la Liga MX cerrará oficialmente el viernes 11 de septiembre de 2026. Hasta ese día, los clubes podrán registrar futbolistas, siempre que las operaciones cumplan con los requisitos administrativos establecidos por la competencia y la Federación Mexicana de Futbol.

La ventana fue ampliada por la celebración del Mundial 2026, que concluyó pocos días antes del comienzo del campeonato mexicano. El ajuste dio un margen adicional a los equipos para negociar con jugadores que participaron en la Copa del Mundo o para esperar movimientos en otras ligas internacionales.

La fecha implica que las contrataciones podrán continuar con el Apertura 2026 en marcha. Los clubes que utilicen todo el plazo podrían llegar hasta las jornadas 7 u 8 sin contar con la totalidad de su plantilla, por lo que deberán equilibrar la búsqueda de una operación conveniente con la necesidad de sumar puntos desde el inicio.

También será posible anunciar refuerzos durante la pausa relacionada con la Leagues Cup. Ese torneo servirá como una evaluación adicional para las directivas, debido a que podrán detectar necesidades en posiciones específicas antes de que termine el periodo de registros.

¿Cuáles son los 10 fichajes más importantes del Apertura 2026 hasta el momento?

La selección de las incorporaciones más relevantes considera la trayectoria de los jugadores, el valor económico de las operaciones, su experiencia internacional y el papel que podrían desempeñar en sus nuevos equipos. El listado puede cambiar porque el mercado continuará abierto hasta septiembre.

1. Orbelín Pineda a Monterrey

Rayados concretó el regreso de Orbelín Pineda al futbol mexicano después de su etapa en Europa. El mediocampista llega para participar en la generación de juego, ocupar diferentes posiciones detrás de los delanteros y aportar experiencia internacional al proyecto encabezado por Matías Almeyda.

El movimiento aparece como la operación más costosa registrada hasta el momento, con un valor cercano a los ocho millones de euros de acuerdo con estimaciones publicadas sobre el mercado. Monterrey busca que el seleccionado mexicano sea una de las referencias de su mediocampo.

2. Diego Rossi a Monterrey

Diego Rossi dejó al Columbus Crew para incorporarse a Rayados. El atacante uruguayo puede actuar como extremo o delantero y cuenta con experiencia en la MLS, donde desarrolló una parte importante de su carrera.

3. Hugo Cuypers a Monterrey

El delantero belga Hugo Cuypers se convirtió en el tercer refuerzo de Rayados para el segundo semestre de 2026. Llegó mediante una transferencia definitiva después de jugar con Chicago Fire y cuenta con antecedentes en el futbol de Bélgica, Grecia, Francia y Estados Unidos.Cuypers fue contratado para ocupar el centro del ataque y competir por la titularidad. Su incorporación completa una renovación en la ofensiva regiomontana junto con Rossi y Orbelín Pineda.

4. David Ospina al Atlante

Atlante acompañó su regreso a la Primera División con la contratación de David Ospina. El portero colombiano cuenta con experiencia en clubes como Arsenal, Napoli y Atlético Nacional, además de una trayectoria prolongada con la selección de su país.La llegada de Ospina representa uno de los movimientos con mayor repercusión por el recorrido internacional del guardameta. Los Potros buscarán que su presencia aporte seguridad y experiencia durante su temporada de retorno a la Liga MX.

5. Luis Esteves al Atlas

Atlas incorporó al mediocampista Luis Esteves, procedente del Gil Vicente de Portugal. El jugador llega para fortalecer la zona central y participar tanto en la recuperación como en la distribución del balón.

6. Jordan Carrillo a Chivas

Guadalajara sumó a Jordan Carrillo después de su paso por Santos Laguna. El futbolista mexicano puede desempeñarse como mediocampista ofensivo o extremo y llega para aumentar las alternativas en la generación de llegadas.

7. Kevin Castañeda a Chivas

Kevin Castañeda dejó a los Xolos de Tijuana para incorporarse a Guadalajara. El mediocampista se distingue por su capacidad para jugar entre líneas, ejecutar disparos de media distancia y participar en acciones a balón parado.

8. Erick Gutiérrez al Toluca

Toluca incorporó a Erick Gutiérrez después de su etapa con Chivas. El mediocampista cuenta con experiencia en la selección mexicana y en el futbol europeo tras su paso por el PSV Eindhoven. Su perfil ofrece al conjunto escarlata una opción para recuperar el balón, organizar la salida y administrar el ritmo de los partidos. También puede actuar en diferentes funciones del mediocampo, una característica que amplía las alternativas del cuerpo técnico.

9. Sebastián Córdova a Pumas

Pumas sumó a Sebastián Córdova tras su salida del Toluca. El mediocampista ofensivo llega a un plantel que busca mayor producción en el último tercio del campo y puede desempeñarse como enlace, interior o extremo. Córdova tendrá la oportunidad de recuperar continuidad y asumir un papel importante en la generación de oportunidades. Su experiencia en América, Tigres, Toluca y la selección mexicana lo convierte en uno de los movimientos nacionales a seguir.

10. Alan Franco a Tigres

Tigres contrató al defensa argentino Alan Franco, procedente del São Paulo. El central también cuenta con experiencia en Independiente de Avellaneda y Atlanta United, por lo que llega con recorrido en distintas competencias del continente. La incorporación busca fortalecer una defensa que inicia un proceso de renovación. Franco puede actuar como central y participar en la salida desde el fondo, además de ofrecer una alternativa para los torneos que disputará el club durante el semestre.

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