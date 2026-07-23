Lucas Herbert firma un -11 en la primera ronda y toma el mando del LIV Golf Gran Bretaña 2026

El australiano lidera el LIV Golf Gran Bretaña 2026 tras firmar una ronda de 61 golpes, 11 bajo par y sin bogeys, con tres impactos de ventaja sobre Bryson DeChambeau en Inglaterra.

Gran inicio del jugador de Ripper GC | Claro Sports

Lucas Herbert convirtió la primera ronda del LIV Golf de Gran Bretaña 2026 en una demostración de precisión. El australiano completó el recorrido con una tarjeta de 61 golpes, 11 bajo par y sin bogeys, para instalarse como líder individual en el JCB Golf & Country Club.

El representante de Ripper GC cerró la jornada con tres golpes de ventaja sobre Bryson DeChambeau, quien se colocó segundo con -8. La competencia comenzó este jueves 23 de julio y continuará hasta el domingo 26, con cuatro rondas programadas en el campo ubicado en Staffordshire, Inglaterra.

Herbert roza el 59 durante una ronda sin bogeys

Herbert encontró condiciones para atacar desde el inicio y mantuvo limpia su tarjeta durante los 18 hoyos. El australiano combinó distancia desde la salida, aproximaciones que le permitieron generar opciones y efectividad con el putter, hasta completar el recorrido con 61 impactos y tomar el control del torneo.

Al terminar la jornada, el jugador de 30 años reconoció que la posibilidad de registrar un 59 estuvo presente durante el cierre. “¿Qué crees? Claro que estaba”, respondió cuando fue cuestionado sobre esa cifra. Herbert señaló que su reacción en el hoyo 17 reflejó el momento en el que consideró que se había escapado una de sus principales oportunidades.

“Cuando no entró en el 17 pensé que esa había sido mi oportunidad”, explicó el australiano. Ese hoyo es uno de los puntos centrales del JCB Golf & Country Club, debido a su green ubicado en una isla y a la exigencia que presenta como par 3.

Herbert también destacó que el campo presentó superficies firmes y una brisa que cambió de dirección durante el recorrido. “Si hubieras elegido un día para tirar 59, no habría pensado que sería hoy. El campo estaba un poco firme y había algo de viento. Aun así, estoy increíblemente feliz con el 61”, comentó.

El resultado prolongó el momento deportivo del integrante de Ripper GC. Días antes había terminado empatado en la sexta posición del Open Championship, donde registró un 62 durante la segunda ronda en Royal Birkdale. Además, en mayo consiguió en Virginia su primer título individual dentro de LIV Golf, después de encabezar aquel torneo desde la jornada inicial.

DeChambeau encabeza la persecución y Ripper GC domina por equipos

DeChambeau fue el jugador que más se acercó al líder al entregar una tarjeta de ocho bajo par. Harold Varner III y Tyrrell Hatton compartieron la tercera posición con -6, mientras que Byeong Hun An y Richard T. Lee terminaron en -5.

El mexicano Abraham Ancer comenzó con un -4 que lo dejó empatado en el séptimo puesto junto con Marc Leishman, Ian Poulter, Scott Vincent, Caleb Surratt y otros cuatro competidores. Carlos Ortiz concluyó con -2, mientras que Joaquín Niemann, Jon Rahm y Dustin Johnson finalizaron con +1. Sergio García se mantuvo en par de campo.

La actuación de Herbert también impulsó a Ripper GC al primer lugar de la competencia por equipos con -19. El conjunto australiano recibió las aportaciones de Marc Leishman (-4), Cameron Smith (-3) y Travis Smyth (-1), además del -11 de Herbert. Crushers GC terminó segundo con -15, seguido por OKGC y Legion XIII, ambos con -8.

Herbert comenzará la segunda ronda con una diferencia que le permitirá administrar algunos riesgos, aunque todavía restan 54 hoyos. La actividad continuará el viernes con la segunda jornada, seguida por la tercera ronda del sábado y la definición programada para el domingo 26 de julio.

Tabla de la primera ronda del LIV Golf Gran Bretaña 2026

Con la primera ronda concluida en el JCB Golf & Country Club, Lucas Herbert se colocó en lo más alto de la clasificación con un acumulado de -11, tres golpes por delante de Bryson DeChambeau. Harold Varner III y Tyrrell Hatton comparten el tercer puesto con -6, mientras que el mexicano Abraham Ancer forma parte del grupo ubicado en la séptima posición con -4. Así quedó la tabla individual después de los primeros 18 hoyos del LIV Golf Gran Bretaña 2026.

Posición Jugador Equipo Resultado 1 Lucas Herbert Ripper GC -11 2 Bryson DeChambeau Crushers GC -8 T3 Harold Varner III OKGC -6 T3 Tyrrell Hatton Legion XIII -6 T5 Byeong Hun An Korean Golf Club -5 T5 Richard T. Lee Wild Card -5 T7 Luis Masaveu Fireballs GC -4 T7 Abraham Ancer Torque GC -4 T7 Charles Howell III Crushers GC -4 T7 Marc Leishman Ripper GC -4 T7 Ian Poulter Majesticks Golf Club -4 T7 Scott Vincent HyFlyers GC -4 T7 Caleb Surratt Legion XIII -4 T7 Björn Hellgren Wild Card -4 T7 Anirban Lahiri Crushers GC -4 T16 Peter Uihlein RangeGoats Golf Club -3 T16 Cameron Smith Ripper GC -3 T16 Thomas Detry 4Aces GC -3 T19 Adrian Meronk Cleeks Golf Club -2 T19 Carlos Ortiz Torque GC -2 T19 Dean Burmester Southern Guards GC -2 T22 Thomas Pieters 4Aces GC -1 T22 Branden Grace Southern Guards GC -1 T22 Talor Gooch OKGC -1 T22 Jason Kokrak OKGC -1 T22 Younghan Song Korean Golf Club -1 T22 Richard Bland Cleeks Golf Club -1 T22 Lee Westwood Majesticks Golf Club -1 T22 Bubba Watson RangeGoats Golf Club -1 T22 Travis Smyth Ripper GC -1 T31 Josele Ballester Fireballs GC Par T31 Matthew Wolff RangeGoats Golf Club Par T31 Martin Kaymer Cleeks Golf Club Par T31 Martin Vorster Southern Guards GC Par T31 Michael La Sasso HyFlyers GC Par T31 Sergio García Fireballs GC Par T31 Graeme McDowell OKGC Par T38 Dustin Johnson 4Aces GC +1 T38 Do-Yeob Mun Korean Golf Club +1 T38 Joaquín Niemann Torque GC +1 T38 David Puig Fireballs GC +1 T38 Sam Horsfield Majesticks Golf Club +1 T38 Miguel Tabuena Wild Card +1 T38 Minkyu Kim Korean Golf Club +1 T38 Laurie Canter Majesticks Golf Club +1 T38 Jon Rahm Legion XIII +1 T38 Anthony Kim 4Aces GC +1 T38 Paul Casey Crushers GC +1 T38 Tom McKibbin Legion XIII +1 T38 Brendan Steele HyFlyers GC +1 T38 Charl Schwartzel Southern Guards GC +1 T52 Danny Lee Wild Card +2 T52 Cameron Tringale HyFlyers GC +2 T52 Victor Perez Cleeks Golf Club +2 T55 Ben Campbell RangeGoats Golf Club +3 T55 Yosuke Asaji Wild Card +3 57 Sebastián Muñoz Torque GC +6

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