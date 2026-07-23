Lucas Herbert firma un -11 en la primera ronda y toma el mando del LIV Golf Gran Bretaña 2026

Publicado por Abraham Bencid

El australiano lidera el LIV Golf Gran Bretaña 2026 tras firmar una ronda de 61 golpes, 11 bajo par y sin bogeys, con tres impactos de ventaja sobre Bryson DeChambeau en Inglaterra.

Lucas Herbert parte en el liderato del LIV Golf Gran Bretaña 2026
Gran inicio del jugador de Ripper GC | Claro Sports

Lucas Herbert convirtió la primera ronda del LIV Golf de Gran Bretaña 2026 en una demostración de precisión. El australiano completó el recorrido con una tarjeta de 61 golpes, 11 bajo par y sin bogeys, para instalarse como líder individual en el JCB Golf & Country Club.

El representante de Ripper GC cerró la jornada con tres golpes de ventaja sobre Bryson DeChambeau, quien se colocó segundo con -8. La competencia comenzó este jueves 23 de julio y continuará hasta el domingo 26, con cuatro rondas programadas en el campo ubicado en Staffordshire, Inglaterra.

Herbert roza el 59 durante una ronda sin bogeys

Herbert encontró condiciones para atacar desde el inicio y mantuvo limpia su tarjeta durante los 18 hoyos. El australiano combinó distancia desde la salida, aproximaciones que le permitieron generar opciones y efectividad con el putter, hasta completar el recorrido con 61 impactos y tomar el control del torneo.

Al terminar la jornada, el jugador de 30 años reconoció que la posibilidad de registrar un 59 estuvo presente durante el cierre. “¿Qué crees? Claro que estaba”, respondió cuando fue cuestionado sobre esa cifra. Herbert señaló que su reacción en el hoyo 17 reflejó el momento en el que consideró que se había escapado una de sus principales oportunidades.

“Cuando no entró en el 17 pensé que esa había sido mi oportunidad”, explicó el australiano. Ese hoyo es uno de los puntos centrales del JCB Golf & Country Club, debido a su green ubicado en una isla y a la exigencia que presenta como par 3.

Herbert también destacó que el campo presentó superficies firmes y una brisa que cambió de dirección durante el recorrido. “Si hubieras elegido un día para tirar 59, no habría pensado que sería hoy. El campo estaba un poco firme y había algo de viento. Aun así, estoy increíblemente feliz con el 61”, comentó.

El resultado prolongó el momento deportivo del integrante de Ripper GC. Días antes había terminado empatado en la sexta posición del Open Championship, donde registró un 62 durante la segunda ronda en Royal Birkdale. Además, en mayo consiguió en Virginia su primer título individual dentro de LIV Golf, después de encabezar aquel torneo desde la jornada inicial.

DeChambeau encabeza la persecución y Ripper GC domina por equipos

DeChambeau fue el jugador que más se acercó al líder al entregar una tarjeta de ocho bajo par. Harold Varner III y Tyrrell Hatton compartieron la tercera posición con -6, mientras que Byeong Hun An y Richard T. Lee terminaron en -5.

El mexicano Abraham Ancer comenzó con un -4 que lo dejó empatado en el séptimo puesto junto con Marc Leishman, Ian Poulter, Scott Vincent, Caleb Surratt y otros cuatro competidores. Carlos Ortiz concluyó con -2, mientras que Joaquín Niemann, Jon Rahm y Dustin Johnson finalizaron con +1. Sergio García se mantuvo en par de campo.

La actuación de Herbert también impulsó a Ripper GC al primer lugar de la competencia por equipos con -19. El conjunto australiano recibió las aportaciones de Marc Leishman (-4), Cameron Smith (-3) y Travis Smyth (-1), además del -11 de Herbert. Crushers GC terminó segundo con -15, seguido por OKGC y Legion XIII, ambos con -8.

Herbert comenzará la segunda ronda con una diferencia que le permitirá administrar algunos riesgos, aunque todavía restan 54 hoyos. La actividad continuará el viernes con la segunda jornada, seguida por la tercera ronda del sábado y la definición programada para el domingo 26 de julio.

Tabla de la primera ronda del LIV Golf Gran Bretaña 2026

Con la primera ronda concluida en el JCB Golf & Country Club, Lucas Herbert se colocó en lo más alto de la clasificación con un acumulado de -11, tres golpes por delante de Bryson DeChambeau. Harold Varner III y Tyrrell Hatton comparten el tercer puesto con -6, mientras que el mexicano Abraham Ancer forma parte del grupo ubicado en la séptima posición con -4. Así quedó la tabla individual después de los primeros 18 hoyos del LIV Golf Gran Bretaña 2026.

PosiciónJugadorEquipoResultado
1Lucas HerbertRipper GC-11
2Bryson DeChambeauCrushers GC-8
T3Harold Varner IIIOKGC-6
T3Tyrrell HattonLegion XIII-6
T5Byeong Hun AnKorean Golf Club-5
T5Richard T. LeeWild Card-5
T7Luis MasaveuFireballs GC-4
T7Abraham AncerTorque GC-4
T7Charles Howell IIICrushers GC-4
T7Marc LeishmanRipper GC-4
T7Ian PoulterMajesticks Golf Club-4
T7Scott VincentHyFlyers GC-4
T7Caleb SurrattLegion XIII-4
T7Björn HellgrenWild Card-4
T7Anirban LahiriCrushers GC-4
T16Peter UihleinRangeGoats Golf Club-3
T16Cameron SmithRipper GC-3
T16Thomas Detry4Aces GC-3
T19Adrian MeronkCleeks Golf Club-2
T19Carlos OrtizTorque GC-2
T19Dean BurmesterSouthern Guards GC-2
T22Thomas Pieters4Aces GC-1
T22Branden GraceSouthern Guards GC-1
T22Talor GoochOKGC-1
T22Jason KokrakOKGC-1
T22Younghan SongKorean Golf Club-1
T22Richard BlandCleeks Golf Club-1
T22Lee WestwoodMajesticks Golf Club-1
T22Bubba WatsonRangeGoats Golf Club-1
T22Travis SmythRipper GC-1
T31Josele BallesterFireballs GCPar
T31Matthew WolffRangeGoats Golf ClubPar
T31Martin KaymerCleeks Golf ClubPar
T31Martin VorsterSouthern Guards GCPar
T31Michael La SassoHyFlyers GCPar
T31Sergio GarcíaFireballs GCPar
T31Graeme McDowellOKGCPar
T38Dustin Johnson4Aces GC+1
T38Do-Yeob MunKorean Golf Club+1
T38Joaquín NiemannTorque GC+1
T38David PuigFireballs GC+1
T38Sam HorsfieldMajesticks Golf Club+1
T38Miguel TabuenaWild Card+1
T38Minkyu KimKorean Golf Club+1
T38Laurie CanterMajesticks Golf Club+1
T38Jon RahmLegion XIII+1
T38Anthony Kim4Aces GC+1
T38Paul CaseyCrushers GC+1
T38Tom McKibbinLegion XIII+1
T38Brendan SteeleHyFlyers GC+1
T38Charl SchwartzelSouthern Guards GC+1
T52Danny LeeWild Card+2
T52Cameron TringaleHyFlyers GC+2
T52Victor PerezCleeks Golf Club+2
T55Ben CampbellRangeGoats Golf Club+3
T55Yosuke AsajiWild Card+3
57Sebastián MuñozTorque GC+6

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