“Ryan Fox se lleva The Open en un lastimado Royal Birkdale: sorpresivo pero sumamente consistente”

Fox se embolsa un poco más de 3.2 millones de dólares, la mayor cantidad que jamás haya recibido en su carrera

Ryan Fox gana The Open | Reuters

Sorpresivo pero, al mismo tiempo, sumamente consistente, el neozelandés Ryan Fox, con un 10 bajo par, terminó adjudicándose The Open el pasado fin de semana. Fox, un golfista de 39 años de edad más conocido en el Tour Europeo, tiró un 62 en su tercera ronda empatando el récord para un Open y, con un gran birdie en el hoyo 18 del último día, amarró el torneo sobre Cameron Young, que se quedó a un golpe. Fox se embolsa un poco más de 3.2 millones de dólares, la mayor cantidad que jamás haya recibido en su carrera.

Gran juego del neozelandés, sobre todo porque Royal Birkdale estaba sumamente lastimado por la fuerte onda de calor que ha azotado a toda Europa, de manera que por lo seco del campo era difícil predecir tanto el rol como el mismo bote de la bola; sin embargo, Fox lo pudo descifrar perfecto y, sobre todo, poteó muy bien. Y aquí creo que vale la pena mencionar el magnífico trabajo del equipo de campo, que aún con esas condiciones logró mantener bellísimos los greens y las mesas de salida, felicidades.

Enhorabuena para Ryan Fox, que aguantó la presión dejando atrás nombres como Cameron Young, Sam Burns, incluyendo a Scheffler y Fleetwood, que de repente aparecieron con posibilidades.

Este Open no podía irse sin que apareciera la piedrita en el arroz, que para variar la protagonizó Bryson DeChambeau. Resulta que en el hoyo 5 del segundo día, DeChambeau pegó su drive al lado derecho del fairway, muy metido en un rough muy espeso y muy alto; DeChambeau entró y salió varias veces para ubicar su pelota, analizando qué tiro haría y qué bastón usaría. Claramente con sus pisadas mejoró el lie de la pelota; Bryson sacó bogey, pero cuando terminó la ronda fue llamado por los jueces para aplicarle el castigo. Fueron al lugar de los hechos y, por más que discutió que no había cometido falta, le aplicaron los dos golpes de castigo. Sin embargo, Bryson, en su berrinche, amenazó con que no se presentaría al día siguiente a jugar, manteniendo a todo mundo en ascuas, sobre todo por los tee times, cosa que mereció serias críticas de un grupo de jugadores encabezados por Rory McIlroy, acusándolo de poner un show para llamar la atención.

Me parece que actitudes como esta no le abonan nada a una ya de por sí deteriorada imagen, derivada especialmente del tema de la LIV, que sigue pesando mucho en los jugadores que migraron a ella. Curiosamente, también a Jon Rahm le sacaron tarjeta amarilla por haber aventado un bastón, aunque a él no llegaron a penalizarlo.

Finalmente, salvo los tres torneos de los playoffs de la FedEx Cup que se llevarán a cabo en agosto y la Presidents Cup en septiembre, la temporada prácticamente ya terminó; por eso urge que dentro de los ajustes a las bolsas y clasificación de tours que está haciendo la PGA a los torneos, también incluya fechas para armar una mejor distribución durante el año.

Hasta la próxima, @danielaboumrad

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