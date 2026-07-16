The Open Championship 2026: resultados en vivo del cuarto Major del golf
Sigue en directo la actividad desde el Royal Birkdale Golf Club
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El último Major del año en el golf arranca en el Royal Birkdale Golf Club. Se juega The Open Championship del 16 al 19 de julio, en donde Scottie Scheffler defiende la corona que ganó en 2025 en el Royal Portrush Golf Club.
Es la undécima ocasión que el Abierto Británico se juega el Royal Birkdale Golf Club, que se creó en 1894 y recibió el cuarto Major del año por última ocasión en 2017, cuando ganó Jordan Spieth.
Resultados de la primera ronda The Open Championship 2026
La primera jornada del Abierto Británico arrancó a las 00:19 horas, tiempo del centro de México. Con un field de más de 150 jugadores, seguirá hasta las 13:30 horas. De momento, así va el leaderboard:
- Sungjae Im: -4 (final)
- Daniel Brown: -4 (final)
- Thomas Detry: -3 (final)
- Ryan Gerard: -3 (tras 17)
- Robert MacIntyre: -3 (final)
- Bryson DeChambeau: -3 (final)
- Alex Smalley: -3 (final)
- Laurie Canter: -3 (tras 13)
- Francesco Molinari: -3 (final)
Resultados actuailizados a las 9:00 a.m., tiempo de la CDMX
¿Cuánto dura y dónde se realizó el The Open Championship 2026?
El cuarto Major del año se juega durante cuatro días en el Royal Birkdale Golf Club. Tras los primeros dos, se reduce la cantidad de jugadores con el corte, dejando los últimos dos para
¿Qué jugadores disputaron al The Open Championship 2026?
El field de la edición 2026 del Open Championship está conformado por los siguientes jugadores:
- Aaron Rai
- Adam Scott
- Adrien Saddier
- Akshay Bhatia
- Aldrich Potgieter
- Alejandro De Castro Piera(a)
- Alex Fitzpatrick
- Alex Noren
- Alex Smalley
- Alistair Docherty
- Andrew Novak
- Andy Sullivan
- Angel Ayora
- Antoine Rozner
- Austen Truslow
- Baard Skogen
- Ben Griffin
- Bernd Wiesberger
- Billy Horschel
- Brian Harman
- Brooks Koepka
- Bryson DeChambeau
- Bud Cauley
- Caleb Surratt
- Cameron John
- Cameron Smith
- Cameron Young
- Casey Jarvis
- Chris Gotterup
- Collin Morikawa
- Corey Conners
- Dan Bradbury
- Daniel Berger
- Daniel Brown
- Daniel Hillier
- Darren Clarke
- David Duval
- David Howard(a)
- David Puig
- Eric Cole
- Eugenio Lopez-Chacarra
- Fifa Laopakdee(a)
- Francesco Laporta
- Francesco Molinari
- Frederic LaCroix
- Gary Woodland
- HaoTong Li
- Harris English
- Harry Hall
- Hennie Du Plessis
- Henrik Stenson
- Hideki Matsuyama
- J.J. Spaun
- J.T. Poston
- Jack Buchanan(a)
- Jack Mcdonald
- Jackson Suber
- Jacob Bridgeman
- Jake Knapp
- James Nicholas
- Jason Day
- Jayden Schaper
- Jeong-Woo Ham
- Jesper Svensson
- Ji-Ho Yang
- Joakim Lagergren
- Joaquin Niemann
- Joe Dean
- John Parry
- Jon Rahm
- Jordan Smith
- Jordan Spieth
- Jose Luis Ballester Barrio
- Justin Rose
- Justin Thomas
- Kazuki Higa
- Kazuma Kobori
- Keegan Bradley
- Keita Nakajima
- Keith Mitchell
- Kota Kaneko
- Kristoffer Reitan
- Kurt Kitayama
- Laurie Canter
- Lev Grinberg
- Lucas Herbert
- Ludvig Åberg
- Marco Penge
- Marcus Plunkett
- Martin Couvra
- Mason Howell
- Mateo Pulcini
- Matt Fitzpatrick
- Matt McCarty
- Matt Wallace
- Matthew Baldwin
- Matthew Jordan
- Matthew Southgate
- Maverick McNealy
- Max Greyserman
- Max Homa
- Michael Brennan
- Michael Hollick
- Michael Kim
- Michael Thorbjornsen
- Min Woo Lee
- MJ Daffue
- Naoyuki Kataoka
- Nevill Ruiter
- Nick Taylor
- Nico Echavarria
- Nicolai Hojgaard
- Padraig Harrington
- Patrick Cantlay
- Patrick Reed
- Peter Uihlein
- Pierceson Coody
- Rasmus Hojgaard
- Rasmus Neergaard-Petersen
- Ren Yonezawa
- Rickie Fowler
- Robert MacIntyre
- Rory McIlroy
- Russell Henley
- Ryan Fox
- Ryan Gerard
- Ryo Hisatsune
- Ryutaro Nagano
- Sahith Theegala
- Sam Bairstow
- Sam Burns
- Sam Stevens
- Sami Valimaki
- Scott Vincent
- Scottie Scheffler
- Sepp Straka
- Shane Lowry
- Shaun Norris
- Si Woo Kim
- Stewart Cink
- Stuart Grehan
- Sungjae Im
- Thomas Detry
- Thomas Sloman
- Tiger Christensen
- Tim Wiedemeyer
- Tom Kim
- Tom McKibbin
- Tommy Fleetwood
- Travis Smyth
- Tyrrell Hatton
- Victor Perez
- Viktor Hovland
- Wyndham Clark
- Xander Schauffele