¿Cuánto dinero reparte el Campeón de Campeones de la Liga MX? Esto ganarían Cruz Azul y Toluca

Ambos clubes se mantienen en la pelea por ser el mejor equipo del fútbol mexicano con grandes actuaciones y buscando seguir sumando títulos

Campeón de Campeones y el premio millonario que recibirá | Imago7

La Liga MX definirá a su nuevo Campeón de Campeones cuando Cruz Azul y Toluca se vean las caras en Carson, California. Además del trofeo, el vencedor podría recibir un ingreso económico para sus arcas y obtener el boleto a la Campeones Cup, donde enfrentaría al Inter Miami de la MLS.

La Máquina llega como campeona vigente del Clausura 2026, mientras que los Diablos Rojos disputarán este encuentro después de conquistar el Apertura 2025. Ambos conjuntos han peleado por mantenerse entre los principales protagonistas del futbol mexicano durante los últimos torneos, ya que también se han enfrentado para obtener el premio económico al club con mayor cantidad de puntos en un año.

¿Cuándo y dónde es la final del Campeón de Campeones de la Liga MX 2026?

El partido entre Cruz Azul y Toluca por el Campeón de Campeones se llevará a cabo el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Claro Sports tendrá la mejor cobertura del partido y todo lo que suceda alrededor del mismo.

¿Cuánto dinero gana el vencedor del Campeón de Campeones de la Liga MX? Esto sabemos

Cuando un equipo conquista uno de los torneos de la Liga MX, ya sea el Apertura o el Clausura, puede recibir un premio económico cercano a los 71 millones de pesos. En el caso del Campeón de Campeones, al tratarse de un solo partido y no de una competencia de mayor duración, la cantidad sería menor.

El premio para el ganador rondaría los dos millones de pesos mexicanos. Aunque la cifra está lejos de lo que puede representar la obtención de un campeonato de Liga MX, significa un ingreso adicional para la institución que consiga el trofeo.

Más allá del aspecto económico, el vencedor será reconocido como el equipo más destacado del último año futbolístico, al enfrentar a los campeones de los dos torneos más recientes.

¿A qué torneo clasifica el Campeón de Campeones?

Además del premio económico y el trofeo, el ganador obtendrá el pase a la Campeones Cup, competencia en la que se medirá con el campeón de la MLS. En esta ocasión, el rival será el Inter Miami de Leo Messi. Dicho partido está programado para el próximo 16 de septiembre en Florida.

El representante de la Liga MX tendrá la oportunidad de disputar un nuevo título internacional frente al conjunto estadounidense. Los clubes mexicanos han ganado las últimas tres ediciones de la Campeones Cup. Los Diablos Rojos conquistaron el torneo el año pasado tras vencer al LA Galaxy, mientras que La Máquina disputó el trofeo en 2021, aunque perdió 2-0 frente al Columbus Crew.

Cruz Azul y Toluca buscarán quedarse con el Campeón de Campeones, obtener el premio económico y asegurar su presencia en la Campeones Cup 2026 frente al campeón de la MLS.

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