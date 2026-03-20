Abraham Ancer y Carlos Ortiz, en el Top 10 tras la segunda Ronda del LIV Golf Sudáfrica

Así fue la actividad del viernes en The Club at Steyn City tras la Ronda 2 del torneo, que lidera Bryson DeChambeau

Abraham Ancer y Carlos Ortiz entran al fin de semana en LIV Golf Sudáfrica 2026 en el Top 10 del leaderboard, luego de la segunda ronda celebrada el viernes 21 de marzo en The Club at Steyn City, que tiene a Bryson DeChambeau con ventaja de par de golpes en el primer lugar.

Ancer está empatado en el cuarto lugar, con tarjeta de -11 tras firmar tarjeta de -6 el viernes, con seis birdies y solo un fallo, un bogey en el décimo segundo hoyo. Solo David Puig y Dean Burnmester tuvieron un mejor día que el mexicano, quien mejoró por un golpe su resultado del jueves.

Tras cometer dos bogeys en la primera ronda, Carlos Ortiz no cometió errores el viernes y firmó tarjeta de -6 para estar empatado en el octavo sitio, contribuyendo al liderato de Torque GC en la clasificación por equipos y confirmando su buen momento, ya que entró al fin de semana como líder en Hong Kong.

Bryson DeChambeau sigue en el primer lugar en Sudáfrica. El estadounidense no tuvo una ronda tan buena como la del jueves, que terminó empatado en el primer lugar con -8. El viernes tuvo dos problemas importantes. Si bien hizo eagle en el primero y consiguió siete birdies más, cometió bogey en el sexto y doble bogey en el 12 para terminar con -6. Pese a los dos pecados, tiene dos golpes de ventaja sobre David Puig, tres sobre Ancer, Jon Rahm y Dean Burmester, y tres sobre Ortiz, el chileno Joaquín Niemann, Richard Bland y Talor Gooch.

La tercera ronda del torneo se jugará la madrugada del sábado, tiempo del centro de México. Comienza la transmisión a las 4:15 por la multiplataforma de Claro Sports. El domingo es la cuarta ronda, comenzando a las 4:05 horas.

Resultados LIV Golf Sudáfrica 2026; DeChambeau es líder | REUTERS/Siphiwe Sibeko

Tabla de posiciones de LIV Golf Sudáfrica, Ronda 2

Tres latinos están en el top 10 del torneo. Abraham Ancer está empatado en el cuarto lugar, a tres golpes del líder DeChambeau, mientras que Joaquín Niemann y Carlos Ortiz están con -10.

Bryson DeChambeau (Crushers GC): -14 David Puig (Fireballs GC): -12 Branden Grace (Southern Guards GC): -12 Jon Rahm (Legion XIII): -11 Dean Burmester (Southern Guards GC): -11 Abraham Ancer (Torque GC): -11 Charles Howell III (Crushers GC): -11 Talor Gooch (Smash GC): -10 Joaquín Niemann (Torque GC): -10 Carlos Ortiz (Torque GC): -10 Richard Bland (Cleeks Golf Club): -10

Así va la tabla de posiciones por equipos tras la segunda ronda de LIV Golf 2026

Gracias a los tres latinos en el Top 10, Torque GC lidera la clasificación por equipos tras dos días de LIV Golf Sudáfrica 2026, con dos golpes de ventaja sobre Southern Guards, los favoritos de la afición sudafricana.

Torque GC: -36 Southern Guards GC: -34 Fireballs GC: -33 Crushers GC: -31 CCleeks Golf Club: -27 Majesticks Golf Club: -25 Ripper GC: -22 4Aces GC: -21 Legion XIII: -19 Smash GC: -19 HyFlyers GC: -12 Korean Golf Club: -12 RangeGoats GC: -7

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