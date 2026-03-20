Sultanes Femenil vs Diablos Rojos Femenil, en vivo la Serie de la Reina Liga Mexicana de Sóftbol 2026, Juego 3

El duelo por el título se inclinará hacia un lado en este día, iniciando la actividad en la capital mexicana

No te pierdas ni un detalle del Juego 3 de la Serie de la Reina de la Liga Mexicana de Sóftbol a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde la rivalidad se inclinará hacia un costado este viernes 20 de marzo en el Estadio Alfredo Harp Helú. De momento la serie se encuentra 1-1 con la victoria de las escarlatas, por lo que se espera que sea un duelo intenso en el diamante de la Ciudad de México.

La novena visitante no será un rival fácil, ya que buscará también sumar una victoria fuera de casa para llevar la disputa del título hasta las últimas consecuencias y tratar de aboyarle la corona a las escarlatas que no quitan el dedo del renglón de quedarse con el bicampeonato en la LMS 2026.

¿A qué hora es el Sultanes Femenil vs Diablos Rojos del México hoy 20 de marzo?

Las mejores acciones del juego 3 de la Serie de la Reina de la Liga Mexicana de Sóftbol entre Sultanes Femenil y Diablos Rojos del México se llevará a cabo en el Estadio Alfredo Harp Helú este viernes 20 de marzo, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Liga Mexicana de Sóftbol 2026 y dónde ver?

Claro Sports se consolida como la casa de la Liga Mexicana de Sóftbol, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de seguir en vivo, a través de su multiplataforma, los encuentros más importantes de los Playoffs de la temporada 2026. Llegó el momento de definir al monarca. Diablos Rojos Femenil es el vigente campeón y quiere defender su título, pensando en el bicampeonato, mientras que las regias buscan su primer título de la liga.

La cobertura de Claro Sports llegará a 17 países de Latinoamérica, ampliando el alcance del sóftbol femenil mexicano en la región. Las transmisiones estarán disponibles en México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, permitiendo que más aficionados sigan de cerca la emoción de la postemporada.

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