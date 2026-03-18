Liga MX Femenil: calendario de la jornada 13, Clausura 2026; horarios y dónde ver
Toda la información para seguir los partidos del fútbol femenil mexicano este fin de semana: fechas, horarios y dónde mirar
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La Liga MX femenil termina su jornada doble este fin de semana, con la disputa de los partidos de la fecha 13 del Clausura 2026.
A mitad de semana, la jornada 12 estuvo marcada por el duelo entre dos de las mejores cuatro de la tabla, el Chivas contra Pachuca, que terminó en empate con goles de Jasmine Casarez y Charlyn Corral. Eso permitió que las líderes, Rayadas, se despegara a cinco puntos de los tres equipos que le persiguen y están empatadas con 27 unidades (Pachuca, Tigres y América, con el Guadalajara un punto por detrás). Las Águilas subieron posiciones al vencer al Toluca, que cayó al sexto sitio.
Hay poco tiempo para hacer ajustes. Terminó la fecha 12 el martes 17 de marzo y 48 horas después vuelve la acción de los campos de la Liga MX femenil con la jornada 13, donde comienza a ser vital para los equipos que están en la mitad de la tabla el sumar victorias para estar entre las ocho primeras y estar en la Liguilla.
Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
La décimo tercera fecha de la Liga MX femenil arranca el viernes 20 de marzo. Serán tres días de partidos, con el principal duelo la visita de Chivas a la casa de Rayadas, dos equipos que están en puestos directos de Liguilla.
|Día
|Partido
|Horario
|Viernes 20 de marzo
|Toluca vs Necaxa
|18:00
|Viernes 20 de marzo
|Rayadas vs Chivas
|20:00
|Sábado 21 de marzo
|Cruz Azul vs Mazatlán
|15:45
|Sábado 21 de marzo
|FC Juárez vs Santos
|17:00
|Sábado 21 de marzo
|Querétaro vs Tijuana
|19:06
|Domingo 22 de marzo
|Puebla vs América
|12:00
|Domingo 22 de marzo
|Pumas vs Pachuca
|12:00
|Domingo 22 de marzo
|Atlético de San Luis vs Tigres
|17:00
|Domingo 22 de marzo
|León vs Atlas
|19:00
¿Quiénes transmiten en vivo los partidos de la Liga MX Femenil? Canales de TV y streaming
Estos son los canales y plataformas de streaming para seguir cada juego de la Liga MX femenil en territorio mexicano este fin de semana:
- Toluca vs Necaxa: ViX y YouTube Liga MX femenil
- Rayadas vs Chivas: ViX y YouTube Liga MX femenil
- Cruz Azul vs Mazatlán: ViX y YouTube Liga MX femenil
- FC Juárez vs Santos: FOX One y tubi
- Querétaro vs Tijuana: FOX One y tubi
- Puebla vs América: ViX y YouTube Liga MX femenil
- Pumas vs Pachuca: ViX y YouTube Liga MX femenil
- Atlético de San Luis vs Tigres: ESPN
- León vs Atlas: FOX One y tubi
Posiciones Liga MX femenil: así queda la tabla del Clausura 2026 previo a la jornada 13
Tras los partidos de mitad de semana del fútbol femenil, Rayadas es líder, mientras que Pumas está fuera de las ocho primeras, pero a un punto de Juárez.
- Rayadas | 30 puntos (+30 diferencia de goles)
- Pachuca | 27 (+30)
- Tigres | 27 (+22)
- América | 27 (+21)
- Chivas | 26 (+13)
- Toluca | 25 (+11)
- Cruz Azul | 21 (+11)
- FC Juárez | 18 (+1)
- Tijuana | 18 (0)
- Mazatlán | 18 (-2)
- Pumas | 17 (-3)
- León | 12 (-4)
- Atlético de San Luis | 9 (-14)
- Atlas | 8 (-12)
- Puebla | 6 (-29)
- Santos | 5 (-14)
- Necaxa | 4 (-34)
- Querétaro | 1 (-27)
¿Cómo va la tabla de goleadores del Clausura 2026 de la Liga MX femenil?
Diana Ordoñez tiene ventaja de dos goles entre las máximas goleadoras del Clausura 2026. Este es el Top 5:
- Diana Ordoñez (Tigres): 14
- Charlyn Corral (Pachuca): 12
- Eugenie Le Sommer (Toluca): 11
- Lucía García (Rayadas): 9
- Christina Burkenroad (Rayadas): 7