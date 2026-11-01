Longines Global Champions Tour Rabat, en vivo el Grand Prix

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Longines Global Champions Tour Rabat | Grand Prix, en vivo

El Longines Global Champions Tour 2026 llega a su última prueba en Rabat, Marruecos, con la disputa del Grand Prix este domingo 1 de noviembre. Los mejores binomios del circuito se enfrentan a un recorrido en el que la precisión, la velocidad y el control de cada salto serán determinantes para buscar la victoria en el cierre de la temporada.

La competencia en Rabat pone punto final a un calendario que pasó por ciudades como Doha, Miami Beach, Ciudad de México, Madrid, París, Londres y Roma. Los resultados de esta jornada serán clave para definir las posiciones finales del circuito individual y conocer cómo termina el Campeonato de Pilotos de 2026.

Con el título y los últimos lugares de la clasificación en juego, el Grand Prix de Marruecos representa el desafío final para los jinetes en esta temporada del salto ecuestre internacional. La atención se centra en Rabat, donde se conocerá a los protagonistas del cierre del Longines Global Champions Tour, por Claro Sports.