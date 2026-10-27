Hormiga González en vivo: transmisión del AE Kifisia vs Olympiacos en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 9

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Últimos resultados del AE Kifisia vs Olympiacos en la Liga de Grecia

La última vez que el AE Kifisia y el Olympiacos se enfrentaron fue el 20 de diciembre del 2025, con un empate 1-1 en la jornada 15 de la Superliga de Grecia 2025-26. Antes de ello, triunfo para los de El Pireo por 1-3 en noviembre del mismo año y victoria para los mismos por 2-3 en enero, en el marco de la fecha 18 de la campaña 2024-25.

Cabe recordar que el Kifisia pasó la temporada 2024-25 en la segunda división, por lo que no existieron antecedentes en dicho año.

Olympiacos 4-0 AE Kifisia | Jornada 5 | Superliga de Grecia 2023-24

AE Kifisia 2-3 Olympiacos | Jornada 18 | Superliga de Grecia 2023-24

AE Kifisia 1-3 Olympiacos | Jornada 10 | Superliga de Grecia 2025-26

Olympiacos 1-1 AE Kifisia | Jornada 15 | Superliga de Grecia 2025-26