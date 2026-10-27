Hormiga González en vivo: transmisión del AE Kifisia vs Olympiacos en la Superliga de Grecia; goles y resultado de la jornada 9
El delantero mexicano busca sumar minutos en la novena fecha del campeonato local. Sigue el partido en directo por Claro Sports Premium
Horario y dónde ver AE Kifisia vs Olympiacos hoy 31 de octubre en la jornada 9 de la Liga de Grecia
AE Kifisia vs Olympiacos se jugará este sábado 31 de octubre del 2026 en punto de las 11:00 horas tiempo del centro de México. El compromiso, correspondiente a la jornada 9 de la Superliga de Grecia, se podrá seguir en vivo y en directo mediante la señal de Claro Sports Premium. Un choque entre el segundo y el séptimo lugar de la tabla general, donde Armando ‘Hormiga’ González buscará sumar minutos.
Últimos resultados del AE Kifisia vs Olympiacos en la Liga de Grecia
La última vez que el AE Kifisia y el Olympiacos se enfrentaron fue el 20 de diciembre del 2025, con un empate 1-1 en la jornada 15 de la Superliga de Grecia 2025-26. Antes de ello, triunfo para los de El Pireo por 1-3 en noviembre del mismo año y victoria para los mismos por 2-3 en enero, en el marco de la fecha 18 de la campaña 2024-25.
Cabe recordar que el Kifisia pasó la temporada 2024-25 en la segunda división, por lo que no existieron antecedentes en dicho año.
Olympiacos 4-0 AE Kifisia | Jornada 5 | Superliga de Grecia 2023-24
AE Kifisia 2-3 Olympiacos | Jornada 18 | Superliga de Grecia 2023-24
AE Kifisia 1-3 Olympiacos | Jornada 10 | Superliga de Grecia 2025-26
Olympiacos 1-1 AE Kifisia | Jornada 15 | Superliga de Grecia 2025-26
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La Hormiga González y el Olympiacos visitan al AE Kifisia FC
La Hormiga González y el Olympiacos disputan una nueva fecha en la Superliga de Grecia. Este sábado 31 de octubre el conjunto del delantero mexicano visita al AE Kifisia FC en la jornada 9 del campeonato local, con el objetivo de mantenerse en la lucha por la cima. El cuadro de El Pireo es segundo de la tabla con 19 puntos, dos menos que el líder Panathinaikos. Son cuatro victorias al hilo.
Del otro lado el Kifisia marcha en el séptimo lugar de la clasificación con 11 unidades, con una racha de tres triunfos en sus últimos cuatro partidos. ¡Vámonos con toda la previa!