Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Porto vs Estoril en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 10
El delantero mexicano quiere sumar minutos con unos Dragones que marchan con paso perfecto en la temporada
Santiago Gimenez y el Porto reciben al Estoril en la jornada 10 de la Primeira Liga 2026-27. Este sábado 31 de octubre a las 14:30 horas (tiempo del centro de México) el delantero mexicano buscará sumar minutos con unos Dragones que presumen paso perfecto en la temporada: líderes con nueve triunfos en igual número de partidos, con una ventaja de cinco puntos sobre el sublíder Benfica. Son 21 goles a favor y cuatro en contra.
Del otro lado el Estoril es el último lugar de la clasificación con dos unidades, gracias a sus dos empates y siete derrotas, con cinco goles anotados por 15 recibidos. El duelo más disparejo en el papel, entre el único equipo con perfección y el único que no conoce el triunfo esta campaña.
Horario y dónde ver Porto vs Estoril hoy 31 de octubre en la jornada 10 de la Liga de Portugal 2026
El partido entre el Porto y el Estoril, correspondiente a la jornada 10 de la Primeira Liga, se disputará este sábado 31 de octubre en punto de las 14:30 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Estadio do Dragão y se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de Claro Sports Premium. No te despegues, ya que tendremos la transmisión con todos los detalles: goles, estadísticas y resumen al momento.
Últimos resultados del Porto vs Estoril en la Liga de Portugal
El Porto llegará a la cita con cuatro victorias consecutivas sobre el Estoril, la más reciente por marcador de 1-3 gracias a los goles de Pepe, Xeka (autogol) y Victor Froholdt. En casa de los Dragones, el último antecedente también se fue para los actuales líderes, por 1-0.
Para encontrar el triunfo más reciente del Estoril nos tenemos que ir a la primera vuelta de la temporada 2023-24, cuando los hoy visitantes se impusieron 1-0 con gol de Cassiano en un duelo que terminó con cuatro jugadores expulsados.
- Estoril 1-3 Porto | Primeira Liga 2025-26
- Porto 1-0 Estoril | Primeira Liga 2025-26
- Estoril 1-2 Porto | Primeira Liga 2024-25
- Porto 4-0 Estoril | Primeira Liga 2024-25
- Estoril 1-0 Porto | Primeira Liga 2023-24
- Estoril 0-4 Porto | Copa de Portugal, quinta ronda
- Estoril 3-1 Porto | Copa de la Liga, jornada 2
- Porto 0-1 Estoril | Primeira Liga 2023-24
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