Santiago Gimenez en vivo: transmisión del Porto vs Estoril en la Liga de Portugal 2026; goles y resultado de la jornada 10

El delantero mexicano quiere sumar minutos con unos Dragones que marchan con paso perfecto en la temporada

Porto vs Estoril en vivo, Santiago Gimenez por Claro Sports en la Primeira Liga

Santiago Gimenez y el Porto reciben al Estoril en la jornada 10 de la Primeira Liga 2026-27. Este sábado 31 de octubre a las 14:30 horas (tiempo del centro de México) el delantero mexicano buscará sumar minutos con unos Dragones que presumen paso perfecto en la temporada: líderes con nueve triunfos en igual número de partidos, con una ventaja de cinco puntos sobre el sublíder Benfica. Son 21 goles a favor y cuatro en contra.

Del otro lado el Estoril es el último lugar de la clasificación con dos unidades, gracias a sus dos empates y siete derrotas, con cinco goles anotados por 15 recibidos. El duelo más disparejo en el papel, entre el único equipo con perfección y el único que no conoce el triunfo esta campaña.

Horario y dónde ver Porto vs Estoril hoy 31 de octubre en la jornada 10 de la Liga de Portugal 2026

El partido entre el Porto y el Estoril, correspondiente a la jornada 10 de la Primeira Liga, se disputará este sábado 31 de octubre en punto de las 14:30 horas (tiempo del centro de México). Las acciones se llevarán a cabo en el Estadio do Dragão y se podrán seguir en vivo y en directo a través de la señal de Claro Sports Premium. No te despegues, ya que tendremos la transmisión con todos los detalles: goles, estadísticas y resumen al momento.

Últimos resultados del Porto vs Estoril en la Liga de Portugal

El Porto llegará a la cita con cuatro victorias consecutivas sobre el Estoril, la más reciente por marcador de 1-3 gracias a los goles de Pepe, Xeka (autogol) y Victor Froholdt. En casa de los Dragones, el último antecedente también se fue para los actuales líderes, por 1-0.

Para encontrar el triunfo más reciente del Estoril nos tenemos que ir a la primera vuelta de la temporada 2023-24, cuando los hoy visitantes se impusieron 1-0 con gol de Cassiano en un duelo que terminó con cuatro jugadores expulsados.

Estoril 1-3 Porto | Primeira Liga 2025-26

Porto 1-0 Estoril | Primeira Liga 2025-26

Estoril 1-2 Porto | Primeira Liga 2024-25

Porto 4-0 Estoril | Primeira Liga 2024-25

Estoril 1-0 Porto | Primeira Liga 2023-24

Estoril 0-4 Porto | Copa de Portugal, quinta ronda

Estoril 3-1 Porto | Copa de la Liga, jornada 2

Porto 0-1 Estoril | Primeira Liga 2023-24

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Entre los eventos disponibles se encuentran partidos de la Selección Nacional de México y el seguimiento de futbolistas mexicanos en Europa, como Armando González con Olympiacos en la Superliga y la Copa de Grecia, además de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal. La programación también contempla torneos como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League.

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