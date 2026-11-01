Almada manda mensaje previo al Clásico Capitalino: “Lo que pesa aquí es salir campeón”

El entrenador de las Águilas habló sobre el Clásico ante Pumas y cuestionó las decisiones arbitrales frente a Toluca

Guillermo Almada critica al arbitraje | Imago 7

Guillermo Almada, entrenador del América, expresó su inconformidad tras el empate 2-2 ante Toluca, resultado que impidió a las Águilas reencontrarse con la victoria en casa. Aunque su equipo logró recuperarse de una desventaja y conservar el liderato, el técnico consideró que generó oportunidades suficientes para quedarse con los tres puntos.

“Amargo, porque queríamos ganar. Más allá del análisis, el equipo hizo un buen partido, tuvimos el control, tuvimos las mejores situaciones de gol. Los goles de Toluca fueron muy polémicos en nuestra contra”, señaló en conferencia de prensa.

El uruguayo destacó la reacción de sus futbolistas y reconoció que necesitan aprovechar las oportunidades de gol para evitar que los encuentros se compliquen. “Como les digo a los jugadores, los méritos no suben al marcador. Lo que sube al marcador son los goles. Tenemos que tratar de afinar la puntería en ciertos momentos del partido”, explicó.

De cara al enfrentamiento contra Pumas, Almada fue cuestionado por la falta de victorias del América en los clásicos durante la temporada. Sin embargo, dejó claro que su principal objetivo es conquistar el campeonato.

“Acá lo que pesa es salir campeón. Eso es realmente importante para mí. A lo que tenemos que apuntar es a salir campeón. Esta institución lo que precisa es un título”, afirmó.

El entrenador también defendió el funcionamiento del equipo como local y aseguró que mantiene la misma propuesta de juego tanto en casa como de visitante.

¿Por qué Brian Rodríguez no jugó ante Toluca?

Almada explicó que Brian Rodríguez estaba contemplado para participar en el encuentro, pero presentó molestias físicas durante el calentamiento, lo que impidió su aparición. “Se sintió en el calentamiento y no pudo jugar. Esa es la realidad. Es un jugador muy importante para nosotros”, aclaró. El técnico no ofreció detalles sobre la gravedad de la molestia ni sobre el tiempo que podría permanecer fuera de actividad.

Guillermo Almada cuestiona el arbitraje del América vs Toluca

Otro de los temas de la conferencia fue el desempeño arbitral. Almada consideró que un futbolista de Toluca debió recibir una segunda tarjeta amarilla alrededor del minuto 25 y cuestionó algunas decisiones que, desde su perspectiva, influyeron en el desarrollo del encuentro. “Era expulsión, eso era clarito. Todos los que estábamos en el estadio nos dimos cuenta”, sostuvo.

Pese a sus señalamientos, aseguró que el América debe concentrarse en corregir sus errores y recuperar los resultados. “Se dejaron pasar algunas situaciones y otras se castigaron de distinta manera, pero nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en mejorar el funcionamiento y tratar de ganar los partidos”, concluyó.

Con el empate ante Toluca, América conserva la primera posición, aunque mantiene pendiente la victoria como local antes de enfrentar a Pumas.