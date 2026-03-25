Lube Civitanova vs Warta Zawiercie, en vivo los cuartos de final de la Champions League de voleibol varonil

Publicado por Adriana Díaz

El conjunto italiano hará el CIVITANOVA MARCHE una fortaleza para sacar ventaja en la ida de los cuartos de final rumbo a la final

Cucine Lube CIVITANOVA se enfrenta al Aluron CMC Warta ZAWIERCIE, en el partido de ida de los cuartos de final de la CEV Champions League de Voleibol varonil, en un duelo que promete alto nivel competitivo entre dos equipos protagonistas del voleibol europeo. Con potentes ataques, bloqueos sólidos y gran intensidad en cada punto, ambos conjuntos buscan acercarse a las semifinales de uno de los torneos más prestigiosos del continente.

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