El Deportivo Pasto, la grata sorpresa de la Liga BetPlay

El ‘Volcánico’ superó a Fortaleza y araña su tiquete a los playoffs del campeonato liguero.

Deportivo Pasto araña su clasificación | Vizzor

La campaña del Deportivo Pasto es digna de aplaudir. Luego de un movido mercado de pases, donde las altas y bajas (al por mayor) llamaron la atención, el proyecto comandado por Jonathan Risueño, junto a la nueva dirigencia, han desatado el sueño de toda la afición por pelear en instancias clave y, por qué no, dar la sorpresa frente a los grandes. Argumentos hay desde lo futbolístico.

La victoria frente a Fortaleza, en Techo, dejó “risueño” a todo el plantel. Después de caer de entrada, dos golazos firmaron el mazazo en el recinto bogotano. Mateo Garavito y Diego Chávez configuraron la victoria. Ya lleva 12 puntos de 15 posibles en los últimos juegos. Salvo una derrota con Once Caldas, la cual se atravesó en el camino, el balance es más que positivo.

Con 27 puntos, el ‘Volcánico’ está cerca de arañar su clasificación a los playoffs. No es casualidad que el cuadro nariñense dispute en la zona alta de la tabla el liderato, pues ya igualó el umbral de Atlético Nacional (27 pts). El recaudo es de ocho victorias, tres igualdades y únicamente dos caídas.

Equipo resiliente en el campo

Tomando el Departamental Libertad como un fortín, además de rascar buenos resultados fuera de casa, la clave del Pasto se ha basado en la efectividad y dureza en el frente de ataque. Se sobrepone a las dificultades y abraza el buen momento de sus atacantes.

Aunque tiene un problema con las tarjetas rojas, quizá el lunar del elenco nariñense, la ofensiva brilla en el campo de juego. Son varios registros que logra manejar, como la presión alta, elaboración y la media distancia. Por ejemplo, las dos dianas del duelo contra Fortaleza se convirtieron desde afuera del área.

Jonathan Risueño logra transmitir el mensaje

Según manifiestan los jugadores, el factor crucial de Jonathan Risueño y su cuerpo técnico se basa en la formación de familia. Mucho se habló de la polémica, como la expulsión ante Deportivo Pereira y otros antecedentes, pero el éxito actual del ibérico no debe pasar a un segundo plano. Desde que llegó, respaldado por Roberto Castro, conformó un interesante grupo de jugadores y empezó a ganar de entrada.

“Confeccionamos una gran plantilla, con un gran grupo y corazones tremendos. Muy contento por la afición, los jugadores, por la ciudad, el departamento y por el campeonato que estamos haciendo, un esfuerzo tremendo. (…) El secreto lo tienen los jugadores, porque al final lo son todo en el fútbol, buenas personas, jugadores nobles que aman el fútbol, que creen una idea”, reseñó en la última conferencia de prensa.

Las cuentas del Pasto para clasificar

En los planes de Risueño, la hoja de ruta se basa en hacer cinco puntos en seis partidos para sellar el boleto a los playoffs. Algunos ya lo dan como clasificado, pero le quedan pruebas clave para conservar su buena posición en la tabla y llegar bien encarrilado a la fase semifinal. Por ejemplo, el próximo duelo será de líderes: Pasto recibirá a Atlético Nacional.

Estos serán los próximos duelos:

29.03.2026 | Deportivo Pasto vs Atlético Nacional | Fecha 14.

01.04.2026 | Alianza vs Deportivo Pasto | Fecha 15.

10.04.2026 | Deportivo Pasto vs Deportes Tolima | Fecha 16.

17.04.2026 | Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pasto | Fecha 17.

23.04.2026 | Deportivo Pasto vs Santa Fe | Fecha 18.

(por definir) | Junior vs Deportivo Pasto | Fecha 19.

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