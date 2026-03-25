Checo Pérez destaca progreso de Cadillac rumbo al GP de Japón con nuevas mejoras en el monoplaza

Cadillac llega a Suzuka con mejoras aerodinámicas y enfoque en ejecución. El mexicano advierte un reto mayor, pero confía en el progreso del equipo

El tapatío destaca la exigencia del trazado en Suzuka | Reuters

Cadillac llegará al Gran Premio de Japón con nuevas piezas y con un objetivo claro: seguir avanzando en su proceso dentro de la Fórmula 1. La escudería estadounidense afronta en Suzuka su tercera carrera en la categoría y lo hará con ajustes puntuales en el monoplaza de Sergio ‘Checo’ Pérez, en busca de mejorar su rendimiento en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Tras un arranque de temporada centrado en el aprendizaje, el equipo dio señales positivas en China, donde logró completar la carrera con ambos autos. Ese resultado permitió consolidar una base de trabajo más estable, aunque Cadillac todavía se mantiene en la zona baja de la parrilla y con la necesidad de optimizar cada aspecto operativo del fin de semana.

Cadillac apuesta por mejoras y ejecución en Suzuka

Las actualizaciones serán el principal enfoque del equipo, que también buscará ejecutar mejor cada sesión. Cadillac identificó áreas clave como las paradas en boxes, la preparación del coche y la gestión de carrera, factores que pueden marcar diferencia ante la falta de ritmo puro frente a sus rivales directos.

En cuanto a las mejoras, el equipo introducirá cambios específicos en zonas como los retrovisores y el difusor. Estas modificaciones buscan corregir problemas detectados en las primeras fechas, además de mejorar la estabilidad del auto en condiciones de alta carga aerodinámica, un aspecto fundamental en Suzuka.

El trazado japonés representará un reto mayor para Cadillac por sus características técnicas. Las curvas rápidas y las secciones enlazadas exigen un monoplaza equilibrado y con buena carga aerodinámica, por lo que la escudería trabajará en maximizar el rendimiento cuando la aerodinámica activa esté cerrada.

Checo Pérez advierte un fin de semana exigente

El piloto mexicano destacó el progreso del equipo, pero también dejó claro que el desafío en Japón será importante. El piloto mexicano valoró el trabajo realizado en las primeras carreras y la evolución mostrada tras el fin de semana en China. “El equipo ha estado trabajando duro durante las dos primeras carreras de la temporada y ya hemos logrado un progreso notable. El fin de semana de Sprint en China fue un nuevo desafío, pero lo superamos con éxito y salimos fortalecidos”.

De cara a Suzuka, Checo reconoció que la exigencia del circuito pondrá a prueba al equipo. A pesar de ello, se mostró optimista con la metodología de trabajo que han adoptado desde el inicio del campeonato. “Estoy entusiasmado por seguir esforzándome en Suzuka, un circuito que exige mucho a los pilotos y donde ya he subido al podio. Si bien la configuración con mayor carga aerodinámica hará que el fin de semana sea más complicado, lo afrontaremos de la misma manera: concentrándonos en tener sesiones sin problemas, progresando en cada salida a pista y llegando al final de la carrera”.

Así, Cadillac encara el Gran Premio de Japón con expectativas moderadas, pero con señales claras de crecimiento. Para Checo Pérez, el objetivo inmediato no es pelear posiciones altas, sino consolidar el avance del equipo en un escenario que pondrá a prueba tanto el rendimiento del auto como la ejecución en pista.

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