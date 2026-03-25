¡Separado! Anthony Martial, fuera del entrenamiento de Rayados por indisciplina

El francés fue separado del plantel por indisciplina tras negarse a entrar ante Chivas, lo que agrava su irregular paso en la Liga MX

Siguen las malas noticias en El Barrial | Imago7

Anthony Martial volvió a quedar bajo los reflectores en Monterrey por un nuevo episodio disciplinario que encendió las alarmas en El Barrial. Este miércoles 25 de marzo de 2026, el delantero francés fue separado del trabajo grupal por decisión del cuerpo técnico, en una medida que exhibe el mal momento que atraviesa dentro de Rayados.

La determinación no estuvo relacionada con una lesión ni con una cuestión física, sino con un comportamiento que no fue bien recibido dentro del plantel regiomontano. De acuerdo con los reportes publicados este miércoles, la directriz fue apartarlo de los entrenamientos colectivos por motivos estrictamente disciplinarios, mientras se define qué ocurrirá con su situación en los próximos días.

El punto de quiebre habría llegado en el partido más reciente ante Chivas, cuando Martial presuntamente decidió no ingresar de cambio. Esa negativa molestó al entorno del equipo y, según coinciden nuestro corresponsal Javier Alonso, provocó una reacción inmediata del cuerpo técnico encabezado en este momento por Nicolás Sánchez.

La escena golpea con fuerza la imagen de un fichaje que llegó a la Liga MX con etiqueta de figura internacional y con expectativas muy altas. Monterrey apostó por un delantero con recorrido en el fútbol europeo, pero hoy la conversación pasó del impacto que podía tener en la cancha a los problemas de disciplina y compromiso que lo mantienen en entredicho.

Los números de Martial en la Liga MX tampoco ayudan a suavizar el debate que se ha instalado alrededor de su paso por Rayados. El exjugador del Manchester United 4 partidos como titular y 1 como suplente en el Clausura 2026, además de 1 gol y 2 asistencias, registros que lucen cortos frente a la expectativa que generó su incorporación.

Más allá de que tuvo momentos puntuales para ilusionar, como su gol ante Mazatlán y sus aportes ofensivos en el arranque del torneo, la sensación general sigue siendo de deuda pendiente. El castigo reportado este miércoles refuerza la percepción de que el atacante francés no ha conseguido consolidarse ni por regularidad futbolística ni por estabilidad interna en un plantel que exige máxima disciplina.

En Rayados el mensaje parece claro: ningún nombre está por encima de la dinámica del grupo ni de las reglas internas del vestidor. Por eso, la separación de Martial no solo castiga una conducta específica, también funciona como una señal de autoridad en un momento de crisis para el club, que no quiere distracciones en la recta decisiva de la temporada.

El futuro inmediato de Anthony Martial en Monterrey queda ahora rodeado de dudas, con una posible reincorporación que dependerá de la postura del jugador y de las decisiones de la directiva. Lo cierto es que, mientras no aparezca una respuesta convincente dentro y fuera de la cancha, continúan las decepciones con un futbolista que llegó como refuerzo estelar y hoy vuelve a ser noticia por razones que poco tienen que ver con su talento.

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