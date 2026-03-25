Boletos para el Mundial 2026: FIFA anuncia fecha y hora para la última fase de venta

El máximo organismo del fútbol da detalles sobre la cuarta y última fase oficial en la que el público general podrá adquirir entradas para asistir a la Copa del Mundo

¿Hasta cuándo es el registro para comprar boletos del Mundial? CARL DE SOUZA / AFP

La FIFA dio a conocer la fecha y hora en la que iniciará la última fase de venta de boletos para la próxima Copa del Mundo 2026. El máximo organismo del fútbol reveló detalles sobre la ventana ‘de última hora’, en donde el público general podrá adquirir entradas para los partidos en México, Estados Unidos y Canadá.

“La fase de venta de última hora es la cuarta y última fase oficial en la que el público general podrá adquirir entradas para asistir a la competición de 48 selecciones que se celebrará en tres países anfitriones”, detalló la FIFA en una nota publicada en su sitio oficial.

Durante esta fase, los boletos estarán disponibles por orden de solicitud, siempre en función de la disponibilidad. Las y los interesados en adquirir entradas verán los partidos y categorías disponibles, y proceder a la compra en caso de interesarse.

Cabe destacar que la FIFA emitió la recomendación de visitar periódicamente su sitio oficial de venta de boletos, “ya que es posible que las entradas que no estuvieran disponibles en un momento dado estén disponibles más adelante en la plataforma oficial. Las entradas se pondrán a la venta de forma escalonada, incluidos aquellos que dan acceso a varios encuentros en un mismo día (en función de la disponibilidad)”.

Hasta el momento la venta de boletos para el Mundial 2026 de la FIFA alcanza números históricos. Durante la fase de sorteo aleatorio, cuya duración fue de 33 días, se recibieron más de 500 millones de solicitudes emitidas por afición de 211 países y territorios de las federaciones miembro de la FIFA.

¿Cuándo inicia la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026?

La cuarta y última fase oficial en la que el público general podrá adquirir boletos para el Mundial 2026 iniciará el próximo miércoles 1 de abril de 2026 a las 9:00 horas tiempo del centro de México (11:00 horas ET/17:00 horas CET).

¿Cuándo se abre el mercado de intercambio y reventa de boletos para el Mundial 2026?

Cabe destacar que un día más tarde del inicio de la última fase de venta, es decir el jueves 2 de abril, FIFA rehabilitará el mercado de intercambio/reventa (solo para países en donde la reventa esté autorizada de forma legal). El mercado de reventa de la FIFA estará disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otras naciones, mientras que el mercado de intercambio de la FIFA está destinado a los residentes de México.

La Copa del Mundo 2026 iniciará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca con el partido entre México y Sudáfrica, mientras que el título se definirá el 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey. Ambos partidos se encuentran entre los cuatro con mayor demanda durante la fase de sorteo aleatorio.

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