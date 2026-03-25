Fecha FIFA DE MARZO: ¿Contra quién juega Costa Rica? Rivales, sedes y horarios

Primero irá contra Jordania, luego con Irán.

Costa Rica inicia un nuevo proceso. (La Sele x)

El seleccionado de Costa Rica está próximo a iniciar en forma oficial el proceso de Fernando Batista como director técnico. Luego del fracaso deportivo que significó quedar eliminado del Mundial 2026, la dirigencia apostó fuerte por la experiencia del argentino, quien tendrá la responsabilidad de conducir los hilos de un golpeado elenco ‘tico’ de cara al gran objetivo que es jugar la próxima Copa del Mundo, así como ser competitivo en las competencias internacionales venideras.

El caso es que Costa Rica tiene por delante ahora mismo sus dos primeros juegos amistosos, que darán inicio al proceso. Si bien el objetivo es siempre ganar, en este caso puntual, el fin de Batista será en primer lugar conocer a sus nuevos jugadores, y probar posiciones, esquemas y demás. Si ello trae consigo victorias mucho mejor, pero la finalidad de esta doble jornada es otra.

Este miércoles 25 de marzo el flamante entrenador contó por primera vez con todos los convocados, ya reunidos en Turquía, donde se jugarán ambos juegos amistosos, y por ende tuvo la primera gran conversación con todo el plantel.

🇨🇷 Estos son los convocados por Fernando Batista para los amistosos ante Jordania y la República Islámica de Irán del próximo 27 y 31 de marzo.



📍 Estos partidos se jugarán en Antalya, Turquía.



¡Vamos Sele! 🇨🇷 pic.twitter.com/pwb53dJRx2 — La Sele (@laselecrc_) March 20, 2026

Respecto de las novedades, Abraham Madriz como Jorkaeff Azofeifa, de gran nivel en el equipo de Saprissa recibieron su primera convocatoria, así como Gerald Taylor. En tanto, en cuanto a las sorpresas,

Además, recibieron su primer llamado para La Sele tanto Abraham Madriz como Jorkaeff Azofeifa, de gran nivel en el equipo morado. También está entre los citados Gerald Taylor. En tanto, la gran sorpresa fue Berny Rojas, portero que está a préstamo en Inter San Carlos en la segunda división del fútbol local y que su ficha pertenece al Saprissa.

Fecha FIFA: ¿Quiénes son los rivales de Costa Rica?

El primero de los rivales de Costa Rica será el combinado de Jordania, un rival que viene de tener su mejor performance histórica en Asia, que le concedió la posibilidad de clasificarse a su primera Copa del Mundo, en la que por ejemplo, se medirá con Argentina en la fase de grupos. Luego, se medirá con otra poderosa del continente, Irán, seleccionado ya acostumbrado a jugar contiendas mundialistas.

Horarios y sedes de los amistosos de Costa Rica

El primero de los partidos amistosos FIFA será ante Jordania, en Turquía, más precisamente en el estadio Mardan Antalyaspor. Será el viernes 27 de marzo e Iniciará a las 11 am de Costa Rica. En tanto, el día martes 31 de marzo a la 06.00 am, también de Costa Rica, el seleccionado se medirá en el mismo recinto pero frente a Irán.