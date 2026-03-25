México enfrenta la Fecha FIFA con un XI de bajas de más de 100 millones de dólares

Javier Aguirre no podrá contar con un once de jugadores ausentes por lesión o falta de ritmo competitivo en los duelos ante Portugal y Bélgica

El Tri, mermado de cara a la Copa del MUndo | Claro Sports

La selección mexicana enfrentará los amistosos de la Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica con una alarma evidente en su plantilla. Javier Aguirre no podrá contar con un once de jugadores ausentes por lesión o falta de ritmo competitivo, una base que, de acuerdo con los valores compartidos, alcanza los 102 millones de dólares y que deja al Tri sin piezas importantes en todas las líneas.

El problema no se limita a esta concentración. Con el Mundial de 2026 cada vez más cerca, la seguidilla de lesiones también abre dudas sobre qué futbolistas llegarán realmente disponibles a la máxima cita. Algunos han comenzado a salir de ese periodo entre algodones y todavía aspiran a meterse a la lista; otros, en cambio, siguen contra reloj y con un panorama mucho menos claro.

En la portería y la defensa, México pierde una estructura valuada en 33 millones de dólares. Ahí aparecen Luis Malagón, Mateo Chávez, Julián Araujo, Jesús Orozco Chiquete y Rodrigo Huescas, nombres que mezclan presente, proyección y opciones reales dentro del armado de Aguirre. Son bajas que afectan la estabilidad de una zona que ya venía siendo observada de cerca por el cuerpo técnico.

Huescas tras su operación | @rodrigohuescas18

Dos de los casos que más preocupan en esa línea son los de Huescas y Orozco. El jugador del FC Copenhague sigue en rehabilitación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el 1 de octubre de 2025, una lesión que lo ha mantenido varios meses fuera y que condiciona su carrera contra el tiempo rumbo al Mundial. En el caso de Chiquete, la luxación de tobillo derecho que padeció en diciembre de 2025 lo dejó en una recuperación larga y, de acuerdo con lo expuesto por Aguirre, está descartado para el Mundial 2026 por los plazos de su rehabilitación.

Mateo Chávez, por su parte, sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante un duelo de la Conference League el 26 de febrero de 2026, aunque los estudios descartaron fractura y su evolución apunta a que podría estar listo para la Fecha FIFA de marzo. En paralelo, el nombre de César Montes también se metió en la conversación médica de la selección, luego de que el defensor del Lokomotiv Moscú saliera por una molestia muscular en la jornada 20 de la liga rusa, un contratiempo que vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad defensiva con la que trabaja el Tri pero de la cual ha podido lograr recuperarse.

La zona media también llega golpeada y en ese sector el valor del once ausente asciende a 35 millones de dólares. Gilberto Mora, Edson Álvarez y Luis Chávez forman un mediocampo que combina juventud, equilibrio y experiencia internacional, pero ninguno aparece hoy como una garantía inmediata para esta ventana de marzo, ya sea por lesión reciente o por la falta de ritmo acumulada en los últimos meses.

Edson, capitán del Tri, se sometió a una cirugía preventiva del tobillo izquierdo el 17 de febrero de 2026, después de arrastrar molestias desde diciembre. Su retorno a la actividad está previsto para finales de marzo, por lo que su presencia en estos amistosos luce comprometida, aunque el objetivo de fondo sigue siendo llegar bien al Mundial. Luis Chávez, en tanto, ha pasado más de siete meses fuera tras romperse el ligamento cruzado anterior en la Copa Oro de junio de 2025; ya volvió a entrenar con el Dinamo de Moscú, pero aún necesita recuperar sensaciones competitivas.

Chávez, ¿podría estar en el Mundial? | Imago7.

Gilberto Mora representa otro foco de incertidumbre. El juvenil de Xolos arrastra una pubalgia desde la pretemporada del Clausura 2026 y, aunque sigue siendo visto como una opción importante hacia el futuro inmediato, su caso exige cuidado por el riesgo de recaídas. A la vez, Luis Romo también quedó bajo observación después de sufrir una nueva lesión muscular en el muslo derecho con Chivas, una baja que agranda todavía más la lista de mediocampistas tocados en el universo de la selección.

En ataque, el golpe tampoco es menor. Chino Huerta, Santiago Giménez y Marcel Ruiz conforman una delantera valuada en 34 millones de dólares, encabezada por el delantero del AC Milan, que por sí solo representa 20 millones. Huerta sigue sin reaparecer oficialmente después de la operación por una lesión pélvica que sufrió en noviembre de 2025 y su regreso se proyecta para abril, con la misión de recuperar ritmo a tiempo para seguir en la pelea por un lugar mundialista.

Santiago Giménez también vive un proceso similar. El atacante sufrió una lesión en el tobillo en octubre de 2025 que lo alejó por más de cuatro meses, y aunque ya completó su rehabilitación y volvió a entrenar, todavía necesita volver a competir para recuperar sensaciones. En ese escenario, Alexis Vega aparece como uno de los que poco a poco han logrado salir del área médica, tras regresar a la actividad luego de una artroscopia en la rodilla derecha, lo que le pemitió ser convocado en esta ocasión.

Así, México encarará los duelos ante Portugal y Bélgica con más preguntas que certezas. No solo por el nivel de los rivales, sino por la cantidad de nombres de peso que siguen fuera o apenas intentan volver. El dato es contundente: Javier Aguirre tiene un once completo de ausentes valuado en 102 millones de dólares, mientras el reloj rumbo al Mundial de 2026 sigue avanzando y la lucha real ya no es solo por un puesto, sino por llegar sano a tiempo.

México enfrenta la Fecha FIFA con un XI de bajas de más de 100 MDD | Claro Sports

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