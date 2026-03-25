¿Quién es el nuevo presidente de Tigres? Conoce a Carlos Emilio González

El nuevo directivo de los felinos tomará su cargo a partir del 1 de junio del 2026 sustituyendo a Mauricio Culebro, con quien trabajará de la mano hasta que llegue la fecha

Tigres anunció cambios importantes en su estructura directiva con la designación de Carlos Emilio González como nuevo presidente del club, en sustitución de Mauricio Culebro. La institución regiomontana detalló que el relevo se realizará de forma gradual, con un periodo de trabajo conjunto entre ambos dirigentes para garantizar una transición ordenada.

El movimiento responde a una estrategia que busca mantener la estabilidad institucional y dar continuidad al proyecto deportivo que ha consolidado al equipo en los últimos años. Desde el club se enfatizó que no se trata de un cambio abrupto, sino de un proceso planificado que permitirá sostener la línea de trabajo actual.

Carlos Emilio González asumirá oficialmente el cargo a partir del 1 de junio de 2026, inicio del segundo semestre del año, y reportará directamente a Mauricio Doehner, quien encabeza el Comité de enlace entre Cemex y Sinergia Deportiva. Su llegada representa una apuesta por fortalecer la estructura directiva con un perfil corporativo de alto nivel.

“Asumir la Presidencia de Club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el fútbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso”, expresó González tras hacerse oficial su nombramiento.

El nuevo presidente cuenta con una extensa trayectoria dentro de Cemex, empresa propietaria del club, donde acumula cerca de tres décadas de experiencia en distintos mercados internacionales. Su carrera lo ha llevado a liderar operaciones en diversas regiones, consolidando un perfil con enfoque estratégico y capacidad de ejecución.

Entre sus principales responsabilidades recientes destaca su participación en el desarrollo del nuevo estadio de Tigres, donde ha estado involucrado en aspectos clave como la estructura financiera, la relación con autoridades y la coordinación entre las distintas entidades involucradas en el proyecto.

A lo largo de su carrera, González ha ocupado cargos de liderazgo en países como Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana, además de tener participación en organismos empresariales vinculados a la industria del cemento. Esta experiencia internacional es uno de los factores que respaldan su llegada al fútbol profesional.

Con este cambio, Tigres busca no solo mantener su competitividad en el ámbito deportivo, sino también reforzar su visión a largo plazo. La directiva apuesta por una gestión que combine continuidad y evolución, en una etapa que marcará el rumbo institucional del club en los próximos años.

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