Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana y dónde ver Exatlón México hoy 25 de marzo?

El Duelo de los Enigmas regresa este 25 de marzo en Exatlón México con medalla varonil en juego y un premio sorpresa para el equipo vencedor

Exatlón Duelo de Enigmas: quién ganará este miércoles 25 de marzo | @ExatlonMx

El programa de Exatlón México 2026 de este miércoles 25 de marzo presenta una jornada que combina competencia individual y una prueba especial entre equipos. La dinámica del día incluye la disputa por una medalla varonil, además de una de las pruebas más esperadas de la temporada.

En el avance del episodio se muestra a los equipos con una pausa en la rutina habitual, luego de la victoria del equipo rojo en la Batalla Colosal, mientras se prepara el Duelo de los Enigmas, una competencia que introduce elementos distintos a los circuitos tradicionales.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver el Duelo de los Enigmas hoy 25 de marzo?

El episodio de Exatlón México 2026 se transmite este miércoles 25 de marzo a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. La señal también está disponible en plataformas digitales de TV Azteca, donde se puede seguir el programa en vivo.

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¿Listos para este miércoles lleno de adrenalina? No te pierdas de nada a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/s2rMzUsKl0 — Exatlón México (@ExatlonMx) March 25, 2026

En la transmisión televisiva no solo se puede seguir la competencia, además las reacciones de los concursantes y las experiencias que vivieron con cada una de las recompensas.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas este miércoles en Exatlón y en qué consiste la competencia?

El Duelo de los Enigmas es una prueba que combina habilidades físicas con la resolución de acertijos o desafíos planteados durante el recorrido. Los equipos deben superar obstáculos y tomar decisiones en función de las pistas que reciben, lo que influye en el resultado final.

Para esta jornada, los azules llegan con antecedentes recientes que los colocan en posición de competir por el triunfo, pese a no haber ganado en el episodio anterior. Por su parte, los rojos mantienen una base más amplia de integrantes y han sumado resultados en días recientes, lo que los mantiene en la pelea.

En paralelo, se disputará una medalla individual varonil con la participación de cuatro integrantes del equipo rojo y tres del equipo azul. De acuerdo con reportes previos, uno de los nombres que aparece como candidato es Koke Guerrero, aunque el resultado dependerá del desempeño en el circuito.

La combinación de estas pruebas coloca al episodio como un punto clave dentro de la semana, ya que tanto la medalla como el Duelo de los Enigmas pueden influir en la dinámica entre los equipos en los siguientes días.

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