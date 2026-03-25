Anuncian “Ride al Estadio” en Guadalajara para el repechaje rumbo al Mundial 2026

Así funcionará el transporte gratuito al Estadio Guadalajara para los partidos del clasificatorio mundialista

Estadio Akron en Guadalajara, México | Imago7

Guadalajara se prepara para recibir uno de los eventos clave rumbo al Mundial 2026 y, como parte de la logística, el Comité Organizador anunció la implementación del servicio “Ride al Estadio”, una alternativa de transporte diseñada para facilitar el acceso al Estadio Guadalajara durante el Torneo Clasificatorio de la FIFA.

El servicio tendrá como principal objetivo mejorar la movilidad urbana y ofrecer una experiencia más cómoda y segura a los aficionados que asistirán a los partidos del repechaje intercontinental. Además, se confirmó que, por única ocasión, este traslado será completamente gratuito para los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el acceso al “Ride al Estadio” se gestionará mediante registro individual a través de la plataforma Boleto Móvil, donde cada usuario recibirá un código QR válido para una sola persona. Será indispensable contar con boleto vigente del partido para poder abordar las unidades.

El servicio contará con capacidad limitada, por lo que el registro previo será obligatorio. Una vez alcanzado el cupo máximo por unidad, no se habilitarán espacios adicionales. Asimismo, se recomienda a los asistentes presentarse al punto de salida con al menos 15 minutos de anticipación, ya que las unidades operarán con estricta puntualidad.

“Ride al Estadio” en Guadalajara: horarios y puntos de salida

En cuanto a la logística, los puntos de salida estarán ubicados en Plaza del Sol, Gran Plaza, Plaza Galerías y Titanes. Para el partido del 26 de marzo entre Nueva Caledonia y Jamaica, programado a las 21:00 horas, las salidas comenzarán desde las 18:30 horas. Mientras que para el encuentro de la final del 31 de marzo, a las 15:00 horas, los traslados iniciarán a partir de las 12:45 horas.

26 de marzo (Partido 21:00 h) | Nueva Caledonia vs Jamaica Plaza del Sol: 18:30 h | Gran Plaza: 18:40 h | Plaza Galerías: 18:50 h | Titanes: 19:00 h

31 de marzo (Partido 15:00 h) | Ganador Nueva Caledonia/Jamaica vs RD del Congo Plaza del Sol: 12:45 h | Gran Plaza: 12:50 h | Plaza Galerías: 13:00 h | Titanes: 13:15 h



El retorno también está contemplado dentro del servicio, ya que las unidades saldrán del Estadio Guadalajara rumbo a los puntos de origen 45 minutos después del silbatazo final, incluso en caso de que el partido se extienda a tiempos extra o tanda de penales.

Guadalajara será sede de la Ruta A del repechaje intercontinental, donde se enfrentarán Nueva Caledonia y Jamaica el 26 de marzo, y posteriormente el ganador se medirá a la República Democrática del Congo el 31 de marzo por un boleto al Mundial 2026.

Además, el Estadio Guadalajara tendrá un papel relevante durante la Copa del Mundo, al albergar cuatro partidos de la fase de grupos, incluido el segundo encuentro de México (vs Corea del Sur) el 18 de junio de 2026.

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