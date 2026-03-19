Lyon vs Celta, en vivo: transmisión partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League 2026

Definen en Francia su pase a los cuartos de final tras igualar en la ida.

Lyon y Celta de Vigo se enfrentan en un duelo decisivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-2026, en un partido que podrás seguir en vivo con transmisión para México y Centroamérica. La serie llega completamente abierta tras el empate en el encuentro de ida disputado en Balaídos, por lo que todo se definirá en el Groupama Stadium, donde ambos equipos buscarán su boleto a los cuartos de final.

El primer capítulo dejó un enfrentamiento muy parejo, con el Celta adelantándose gracias a Javi Rueda, pero con el Lyon reaccionando en el tramo final para igualar el marcador con un gol de Endrick. Ahora, el conjunto francés intentará hacer pesar su localía, mientras que el equipo español llega con la confianza de haber competido en igualdad de condiciones, en un cruce que promete intensidad, emociones y un desenlace abierto hasta el último minuto.

Lyon vs Celta: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Lyon vs Celta hoy jueves 19 de marzo?

El partido Lyon vs Celta se disputará hoy jueves 19 de marzo a las 11:45 horas (tiempo del centro de México).

Europa League 2026: Calendario completo de partidos

Tras el triunfo de Sporting Braga ante Ferencvaros durante la tarde del miércoles, el resto de los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Europa League se disputarán en la jornada del jueves 19 de marzo. Los encuentros son los siguientes:

11:45 horas | Friburgo vs Genk

11:45 horas | Midtjylland vs Nottingham Forest

11:45 horas | Lyon vs Celta

14:00 horas | AS Roma vs Bologna

14:00 horas | Porto vs Stuttgart

14:00 horas | Betis vs Panathinaikos

14:00 horas | Aston Villa vs Lille

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