NASCAR Brasil Series, en vivo: la carrera en Chapecó, Fecha 8

Sigue en vivo la transmisión en vivo online de la carrera de Tatiana Calderón a través de nuestra multiplataforma de Claro Sports

¡La NASCAR Brasil Series llega a Chapecó con una batalla por el liderato que promete grandes emociones! Este domingo 1 de noviembre, el Autódromo Internacional de Chapecó recibe la Carrera 1 de la Fecha 8, con Thiago Camilo al frente del campeonato con 226 puntos y Arthur Gama apenas una unidad por detrás. La diferencia mínima entre ambos anticipa un duelo de máxima intensidad en Santa Catarina, donde cada posición puede resultar determinante en la lucha por el título. Sigue toda la acción EN VIVO a través de Claro Sports.

Otro de los nombres que acapara los reflectores es el de la colombiana Tatiana Calderón, quien llega con la confianza que le dio su reciente victoria en Curvelo y buscará otro resultado destacado para escalar posiciones en el Campeonato de Pilotos. ¿Podrá Camilo conservar la cima o Gama aprovechará la oportunidad para tomar el liderato? ¿Calderón volverá a ser protagonista en la pista? No te pierdas la Carrera 1 de la NASCAR Brasil Series desde Chapecó, en la transmisión de Claro Sports.