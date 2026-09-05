Sporting CP vs Nacional en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 5

Sigue el partido de la Primeira Liga en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

Claro Sports te lleva las acciones del Sporting Lisboa vs Nacional Madeira, encuentro correspondiente a la jornada 5 de la Primeira Liga de Portugal. El partido se disputará este sábado 5 de septiembre en el Estádio José Alvalade, donde el conjunto local buscará mantener el paso que lo tiene en la segunda posición del campeonato.

El técnico Rui Borges también deberá administrar su plantel debido al calendario. Sporting tendrá compromiso a mitad de la próxima semana frente al Galatasaray, en la primera jornada de la Champions League, por lo que el entrenador tendrá que decidir si mantiene a sus titulares ante Nacional o realiza modificaciones en su once.

Sporting llega al encuentro con 10 puntos después de tres victorias y un empate en cuatro jornadas. Nacional Madeira, por su parte, ocupa el lugar 11 con cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

Horario y dónde ver Sporting CP vs Nacional hoy 5 de septiembre en la jornada 5 de la Liga de Portugal

El Estadio José Alvalade se prepara para una nueva batalla del fútbol portugués, cuando el Sporting reciba la visita del Nacional en jornada 5 de la Primeira Liga. El conjunto local es el sublíder de la competencia, a la caza del Porto, por lo que buscarán aprovechar el estar en casa para mantenerse en la pelea por el primer puesto de la clasificación. El balón comenzará a rodar a las 13:30 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica y lo podrás ver a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Últimos resultados del Sporting CP vs Nacional en la Liga de Portugal

El balance de los últimos cinco enfrentamientos favorece por completo al Sporting CP, que suma cinco victorias, sin empates ni derrotas ante Nacional Madeira. En ese periodo, el conjunto de Lisboa marcó 17 goles y recibió cuatro, con triunfos por 2-1, 4-1, 2-0, 3-1 y 6-1. Nacional no derrota al Sporting en ninguno de estos cinco antecedentes, cuatro de ellos correspondientes a la Primeira Liga y uno a la Copa de la Liga.

01/02/2026: Sporting CP 2 – 1 Nacional (Liga Portugal)

23/08/2025: Nacional 1 – 4 Sporting CP (Liga Portugal)

25/01/2025: Sporting CP 2 – 0 Nacional (Liga Portugal)

29/10/2024: Sporting CP 3 – 1 Nacional (Copa de la Liga)

17/08/2024: Nacional 1 – 6 Sporting CP (Liga Portugal)

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