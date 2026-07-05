Suiza vs Colombia en vivo: horario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

Agéndese para ver el gran examen de la ‘Tricolor’, que busca igualar su mejor presentación en la historia de los Mundiales.

Suiza vs Colombia: horario y dónde ver | Claro Sports

Se va cerrando una fase más en la Copa del Mundo. De a poco, ya son menos selecciones en la lucha por el ansiado título. Dos de ellas, Suiza y Colombia, planean dar la sorpresa y colarse entre las escuadras de peso. Ambas han demostrado un gran nivel hasta ahora en el certamen, al punto de citarse en la última llave de los octavos de final.

En efecto, el ganador de este enfrentamiento se medirá al que logre superar la llave entre Argentina y Egipto. Hay morbo detrás, pero tampoco se puede dar algo por sentado antes de jugarse el partido. Aquí le contamos todo lo que debe saber para este vibrante juego en Vancouver.

¿Cuándo juegan Suiza vs Colombia, y a qué hora inicia el partido de octavos del Mundial 2026?

El duelo clave para ambas selecciones, en aras de obtener el último cupo a la ronda de ocho mejores, será el próximo martes 7 de julio en territorio canadiense. De hecho, ambas selecciones ya conocerán quién sería el hipotético rival para la próxima instancia, pues Argentina y Egipto marcará la antesala de esta cita de alta importancia. El BC Place de Vancouver albergará el duelo con los siguientes horarios:

México: 14:00 horas.

14:00 horas. Estados Unidos: 16:00 (ET), 15:00 (CT) y 13:00 (PT).

16:00 (ET), 15:00 (CT) y 13:00 (PT). Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas.

15:00 horas. Argentina, Chile y Paraguay: 17:00 horas.

¿Quién transmite en vivo los octavos de final del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Usted podrá seguir toda la actividad de la fase eliminatoria, en especial este último juego de octavos, a través de diferentes plataformas. Para seguir el compromiso en México, la transmisión estará disponible por los canales de Televisa y TV Azteca, además de TUDN o el Plan Mundial de VIX a cambio de un valor adicional. En el caso de Colombia, este duelo tendrá señales abiertas habilitadas, como las de Caracol TV y RCN, sumándole DSports y la plataforma de streaming Disney+ ofreciendo múltiples alternativas para seguir el duelo.

Alineaciones probables de Suiza vs Colombia: así salen a los 8vos del Mundial 2026

Cabe anotar que Suiza llega sin contratiempos y sin moverse tanto de Vancouver. Sus tres últimos duelos han sido en el mismo estadio, factor que le da una ligera ventaja al equipo dirigido por Murat Yakin. Del otro lado, Colombia llega encendida a pesar de no convertir tanto y reponerse de la dura lesión de Jhon Córdoba, la única baja cafetera para el partido.

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Dan Ndoye, Rubén Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Dan Ndoye, Rubén Vargas y Breel Embolo. Murat Yakin. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana del Suiza – Colombia y cuánto paga por clasificar a cuartos?

El encuentro pinta como cerrado y de mínimos detalles. Será quizás la prueba más exigente para el combinado nacional después de Portugal en la Copa del Mundo. Eso sí, todo indica que la ‘Tricolor’ lleva un ligero favoritismo por el momento colectivo que vive, además de su jerarquía individual.

Las casas de apuestas ya dieron su veredicto. Colombia, aunque es la candidata principal, lleva un valor de 2.30 aproximadamente. El empate tiene un valor superior al triple de lo apostado (3.10). Por su parte, en caso de que Suiza dé el golpe, su cuota es de 3.50 veces.

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