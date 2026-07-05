Mundial 2026, cuartos de final: ¿Cuándo sería el próximo partido de México y contra qué país jugaría?

Si la selección mexicana elimina a Inglaterra en los octavos de final, disputará el sexto partido del Mundial 2026 en Miami ante Noruega

México se juega el pase a cuartos de final ante Inglaterra | Reuters

La selección mexicana afronta este domingo uno de los partidos más importantes de su historia cuando reciba a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Después de superar la fase de grupos como líder del Grupo A y vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final, el equipo dirigido por Javier Aguirre buscará dar un paso más hacia una actuación histórica.

El nuevo formato del Mundial modificó por completo el significado del tradicional ‘quinto partido’. Con la incorporación de los dieciseisavos de final, el encuentro ante Inglaterra corresponde al quinto compromiso del torneo para México, mientras que los cuartos de final representarían el llamado sexto partido, la instancia que ahora marca el ingreso entre las ocho mejores selecciones del campeonato.

En caso de conseguir el boleto, la selección mexicana ya conoce a su rival en los cuartos de final: Noruega. Gracias al doblete de Haaland, los vikingos vencieron a Brasil, por lo que esperan al ganador del México-Inglaterra en la siguiente ronda.

¿Cuándo sería próximo partido de México en el Mundial 2026? Fecha, hora y dónde ver en vivo

Antes de pensar en los cuartos de final, México deberá superar a Inglaterra en el partido correspondiente a los octavos de final. El encuentro se disputará este domingo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), donde el conjunto nacional intentará mantener el paso perfecto que ha mostrado durante el torneo.

El equipo de Javier Aguirre llega con cuatro victorias consecutivas tras derrotar a Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador, además de conservar su portería imbatida con Raúl Rangel. Del otro lado estará una Inglaterra dirigida por Thomas Tuchel, que terminó como líder del Grupo L y avanzó tras imponerse 2-1 a República Democrática del Congo. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto en vivo, con todas las incidencias, estadísticas, alineaciones y reacciones del encuentro.

¿Dónde y a qué hora jugaría México en cuartos de final del Mundial 2026?

Si México derrota a Inglaterra, jugará los cuartos de final por primera vez desde 1986 y jugaría los cuartos de final el sábado 11 de julio de 2026, en partido a disputarse a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, 17:00 local.

Por primera vez en toda la Copa del Mundo, la selección mexicana no jugará en casa. Hasta ahora, jugó solo en la CDMX y en Guadalajara, pero este encuentro está programado en el Estadio Miami, la casa de los Dolphins de la NFL.

¿Dónde ver en vivo el partido de México en el Mundial 2026? Canales de TV y streaming

Si la selección mexicana consigue su clasificación, el partido de cuartos de final podrá seguirse en México a través de Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7 en televisión abierta, además de TUDN en sistemas de televisión de paga y ViX Premium mediante streaming. Claro Sports realizará una cobertura especial con su minuto a minuto en vivo, donde podrás consultar el relato de todas las jugadas, estadísticas actualizadas, alineaciones confirmadas, videos, reacciones y el desarrollo completo del encuentro desde Miami. Si prefieres seguir el partido por radio, W Deportes transmitirá completamente en vivo la narración y el análisis del posible compromiso de México en busca de las semifinales del Mundial 2026.

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