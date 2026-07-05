Iván Barton, designado para el Suiza vs Colombia: mexicanas Katia García y Sandra Ramírez estarán en acción

El centroamericano ya mostró una tarjeta roja en el Mundial, le aplicó la ‘Ley Vinicius’ a Miguel Almirón de Paraguay en fase de grupos.

Iván Barton, árbitro del Suiza vs Colombia/ Aric Becker / AFP.

A menos de 72 para la disputa del juego entre Suiza y Colombia, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer los árbitros encargados de impartir justicia en este juego, el cual buscará que un equipo se instale en los cuartos del certamen orbital, que se enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina y Egipto.

Pues bien, el salvadoreño Iván Barton será el juez central del compromiso entre europeos y sudamericanos en el Estadio BC Place Vancouver en Canadá. El centroamericano estará acompañado por su compatriota David Morán, como el asistente 1 y el nicaragüense Antonio Pupiro, como el asistente 2.

Las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez también entrarán en acción en este compromiso en Vancouver, como las asistentes oficiales cuarta y quinta respectivamente en Vancouver, Canadá.

Dicho esto, Iván Barton ya ha dirigido dos partidos en lo que va del Mundial 2026. El Turquía 0-1 Paraguay de la fase de grupos en el Estadio Bahía de San Francisco, Estados Unidos el 20 de junio; allí mostró una tarjeta roja a Miguel Almirón de la ‘Albiroja’, ya que el habilidoso jugador se tapó la boca al hablar con un rival y le aplicaron la ‘Ley Vinicius’ por primera vez en el certamen.

De igual forma arbitró el Japón 1-1 Suecia en el Estadio Dallas el pasado 26 de junio, en dicho compromiso que le daba el finiquito a la fase de grupos, el salvadoreño le mostró tarjeta amarilla a 3 jugadores: 2 a los europeos y la restante a un futbolista de los ‘nipones’.

Infortunadamente la Selección Colombia para este duelo por los octavos de final del Mundial 2026, no podrá contar con su delantero titular, Jhon Córdoba se resintió de un dolor en el abductor izquierdo, salió en el partido ante Ghana; en cuanto a la representación de Suiza, hasta el momento no se recportan bajas para enfrentar a los ‘cafeteros’.

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