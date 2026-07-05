Fin de semana complicado en Silverstone para Sebastián Montoya

Sebastián Montoya no la pasó bien en el circuito de Silverstone y tuvo que abandonar la competencia.

Sebastián Montoya en Silverstone | Prema Racing

Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, vivió una jornada difícil en Silverstone durante una nueva fecha del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA. El colombiano no pudo sumar puntos tras verse obligado a abandonar en ambas competencias del fin de semana.

En la carrera Sprint del sábado, disputada sobre el trazado británico de 5,891 kilómetros. Montoya debió retirarse prematuramente luego de verse involucrado en un incidente con John Bennett y Colton Herta. La situación tampoco mejoró el domingo. En la prueba principal, el piloto colombiano ingresó a pits en la vuelta seis para montar neumáticos de compuesto duro. Sin embargo, en el giro 17 tuvo que abandonar tras detenerse a un costado de la pista debido a daños en la suspensión trasera de su monoplaza número 11 del PREMA Racing.

“Tuvimos problemas con el auto y ya no pudimos continuar. Ha sido difícil para nosotros el fin de semana en Silverstone. No podemos darnos por vencidos. Tenemos una fecha muy importante dentro de dos semanas en Spa”, declaró el piloto Claro. Por otro lado, Nikola Tsolov se convirtió en el primer piloto en la historia de la Fórmula 2 de la FIA en ganar tres competencias consecutivas.

Resultados del fin de semana en Silverstone

El piloto de Campos Racing completó un histórico doble triunfo en Silverstone y se llevó la victoria en la carrera principal. Tsolov cruzó la meta con una ventaja de 3,2 segundos sobre el piloto Claro Rafael Villagómez, quien aprovechó una estrategia alternativa para finalizar segundo con Van Amersfoort Racing.

El tercer lugar fue para Kush Maini, representante de ART Grand Prix. Con estos resultados, Tsolov lidera el Campeonato de Pilotos con 141 puntos, seguido por Gabriele Minì con 124. Rafael Câmara ocupa la tercera posición con 94 unidades. Sebastián Montoya se ubica en el duodécimo puesto con 28 puntos.

En la clasificación por equipos, Campos Racing encabeza el campeonato con 210 puntos, seguido por MP Motorsport con 152. Rodin Motorsport ocupa la tercera posición con 140 puntos, mientras que PREMA Racing es décimo con 38 unidades. La Fórmula 2 regresará a la acción del 17 al 19 de julio en el circuito de Spa-Francorchamps, sede de la octava ronda de la temporada.

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