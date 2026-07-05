Checo Pérez analiza la evolución de Cadillac en la Fórmula 1: “Hay trabajo por hacer”

Sergio ‘Checo’ Pérez, conductor de Cadillac, se quedó en la posición 15 del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 de este domingo 5 de julio

Sergio ‘Checo’ Pérez explica cómo se encuentra Cadillac | Reuters

Cadillac todavía no consigue dar el salto esperado en su temporada de debut dentro de la Fórmula 1, pero las señales al interior de la escudería apuntan a que la mejora podría llegar más pronto que tarde. Sergio ‘Checo’ Pérez reveló que el equipo logró identificar varios de los problemas técnicos que han condicionado su rendimiento en la máxima categoría, luego de analizar lo ocurrido durante el Gran Premio de Gran Bretaña disputado este domingo 5 de julio en el Circuito de Silverstone.

El piloto mexicano finalizó la competencia en la posición 15 y, al término de la carrera, compartió con los medios de comunicación las principales conclusiones que dejó el fin de semana para Cadillac. El volante de 36 años destacó que la escudería obtuvo información valiosa para comprender mejor sus deficiencias actuales, un paso que considera fundamental para acelerar el desarrollo del monoplaza y comenzar a acercarse a los resultados que esperan en la parrilla.

“Sí, ese ritmo fue bastante bueno. Estábamos en la pelea, tuvimos una salida muy buena y estuvimos luchando con algunos coches muy rápidos. Fuimos capaces de mantener la posición, básicamente aguantando al grupo detrás”, declaró Checo Pérez ante los medios de comunicación. “Luego salió el Virtual (Safety Car) por un corto periodo, entramos a pits y batallamos bastante con eso. Creo que tenemos una idea bastante clara de lo que salió mal, pero pareció ser una carrera bastante sólida por parte del equipo y un buen progreso en ese sentido”,

Checo Pérez ve el lado positivo

Pese a que Cadillac continúa sin sumar puntos en el campeonato, el Gran Premio de Gran Bretaña dejó una noticia positiva para la escudería. Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas lograron completar la carrera en Silverstone, un avance importante si se toma en cuenta que apenas una semana antes ambos abandonaron en Austria. Para un equipo que vive su primera temporada en la Fórmula 1, acumular kilómetros en pista se ha convertido en un recurso invaluable, ya que cada vuelta completada aporta información clave para acelerar el desarrollo del monoplaza y corregir las deficiencias que han limitado su rendimiento en este arranque de campaña.

“Bueno, es una carrera muy diferente a la de Austria, así que no esperábamos tener esos problemas, por lo que es algo en lo que necesitamos trabajar. Creo que Hungría será una buena prueba en ese sentido, así que solo tenemos que seguir presionando”, sentenció el piloto mexicano. “Creo que serán bastante diferentes, habrá una buena diferencia. Aquí hubo una enorme, especialmente en la carrera, así que creo que tenemos algo de trabajo por hacer por delante”.

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