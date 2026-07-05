¡Séptimo partido! Katia Itzel García agranda su historia en el Mundial 2026 con el Suiza vs Colombia

La mexicana será la cuarta árbitra del compromiso, el cual estará a cargo del salvadoreño Iván Barton

Katia Itzel estará en el Suiza vs Colombia | Reuters

Katia Itzel García continuará con presencia en la Copa del Mundo 2026, luego de ser designada como cuarta árbitra para el partido entre Suiza y Colombia, correspondiente a los octavos de final, que se disputará en el Estadio Vancouver. Este compromiso significará el séptimo duelo para la silbante mexicana dentro de la justa mundialista.

La colegiada nacida en la Ciudad de México volverá a formar parte del cuerpo arbitral en un duelo de eliminación directa, dentro de una fase en la que cada designación adquiere mayor relevancia. Su participación en el duelo entre suizos y colombianos confirma la continuidad y confianza en su trabajo dentro del torneo, donde ya ha tenido actividad en distintos encuentros.

De acuerdo con la designación arbitral, el salvadoreño Iván Barton será el árbitro central del encuentro, acompañado por David Morán y Antonio Pupiro como asistentes. Katia Itzel García fungirá como cuarta árbitra, mientras que la asistente de reserva será Sandra Ramírez, quien también está representando al país en distintos compromisos.

El partido entre Suiza y Colombia se jugará el martes 7 de julio en el Estadio Vancouver, en una llave que definirá a otro invitado a los cuartos de final. Para García, este compromiso representará su séptima aparición en la Copa del Mundo 2026.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 95 and 96 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 5, 2026

Durante la fase de grupos, la árbitra mexicana ya había estado como cuarta oficial en los encuentros Países Bajos vs Japón, Inglaterra vs Croacia, Estados Unidos vs Australia y Argelia vs Austria. Ese recorrido le permitió mantenerse dentro de las designaciones arbitrales a lo largo de la primera ronda.

En la fase de eliminación directa, Katia Itzel García también apareció bajo el mismo rol en el partido entre Argentina y Cabo Verde. Ahora, su presencia en el Suiza vs Colombia suma otro capítulo a su participación mundialista, dentro de una instancia en la que el margen de error se reduce para todos los equipos arbitrales.

Cabe recordar que García también dirigió un partido como árbitra central durante la fase de grupos, cuando estuvo al frente del Túnez vs Países Bajos en la jornada 3. Con esa designación, se convirtió en apenas la tercera mujer en pitar un partido como central en la historia de la Copa del Mundo varonil.

Con su séptimo partido en el torneo, Katia Itzel García mantiene la representación del arbitraje mexicano dentro de la Copa del Mundo 2026. Su designación para el Suiza vs Colombia en Vancouver refuerza su presencia en una justa donde ha tenido actividad como cuarta árbitra y como central.

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