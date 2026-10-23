Power Slap 25 en vivo: transmisión online y cartelera de hoy en Abu Dabi

El Space42 Arena de Abu Dabi recibe la cartelera número 25 de Power Slap este 23 de octubre, evento que podrás disfrutar en vivo a través de Claro Sports

¿A qué hora inicia Power Slap 25 hoy 23 de octubre y cuál es la cartelera?

Power Slap 25 llega este 23 de octubre a Abu Dabi con una función que promete grandes emociones en el Space 42 Arena a partir de las 10:00 horas, tiempo del Centro de México. La cartelera tendrá como uno de sus principales atractivos la esperada revancha entre Vasilii ‘Dumpling’ Kamotskii, considerado por algunos como el padre de este deporte, y Dayne ‘Da Hawaiian Hitman’ Vierness, quien busca reafirmar su dominio en la escena mundial de las bofetadas y demostrar su poder ante uno de los nombres más reconocidos de la empresa.

Cartelera estelar

Vasilii ‘Dumpling’ Kamotskii vs Dayne ‘Da Hawaiian Hitman’ Vierness | Peso superpesado

Reiley “Slap Shady” Montoya vs Dakota ‘The Maritie Menace’ McGregor | Peso ligero

Jujhar ‘Tiger’ Singh vs Louis ‘Razor’ Robinson | Peso pesado

Merlis ‘Action’ Muusikus vs Peter ‘The Aligator All G’ Truchlik | Peso mediano

Michael ‘Munch’ Back vs Jaco ‘Grootwit’ Marnweck | Peso superpesado

Iron Palm vs Neeraj Kumar | Peso wélter

Cameron ‘The Bull’ Delano vs Frigyes ‘Frici’ Szabo | Peso mediano

Nikica ‘Monstrinho’ Vujicic vs Pavol ‘Glitch’ Horelican | Peso semipesado

Preliminares

Odogwu vs Ryan “The Punisher” Kenny | Peso pesado

Mungunshagai “Keso” Enkhbold vs Bomida “Ambulance” Eminence | Peso semipesado

Justin “The Newfoundland Nightmare” Newhook vs Karou | Peso pesado

¿Quién transmite en vivo Power Slap 25 desde Abu Dabi, Emiratos Árabes?

¡La adrenalina de Power Slap se vive en Claro Sports! Sigue semana a semana cada enfrentamiento de esta impactante disciplina a través de nuestra transmisión en vivo y online, con los comentarios, el análisis y la opinión de nuestros expertos para que no te pierdas ningún detalle de los combates. Disfruta toda la acción de Power Slap a través de Claro Sports y vive de cerca cada golpe, desafío y momento decisivo de la competencia.

¿Qué es Power Slap y cuáles son las reglas de los duelos?

Power Slap se ha consolidado como una de las ligas profesionales de bofetadas con mayor exposición mediática, gracias al crecimiento de su popularidad durante el último año y a la viralización de varios enfrentamientos en redes sociales. La empresa, fundada por Dana White, presidente de la UFC, presenta una disciplina en la que dos participantes se turnan para lanzar bofetadas con el objetivo de noquear a su rival o conseguir la victoria por decisión de los jueces. Los combates suelen contemplar entre tres y cinco golpes por competidor, aunque pueden extenderse hasta un máximo de 10 asaltos. El orden de ataque se determina mediante un volado, mientras que cada participante dispone de 60 segundos para ejecutar su golpe o recuperarse después de recibir el impacto.

Las reglas de Power Slap establecen condiciones específicas para garantizar la legalidad de cada bofetada, en una disciplina que exige fuerza y precisión milimétrica. El atacante debe golpear con la mano extendida y hacer contacto con la palma y los dedos al mismo tiempo, dentro de la zona permitida del rostro, debajo de los ojos y por encima del mentón. Los impactos en otras áreas están prohibidos, al igual que utilizar la muñeca para golpear o levantar los pies con el propósito de ganar impulso. Por su parte, el defensor debe mantener una postura rígida y evitar cualquier movimiento anticipado antes del impacto. Tras recibir la bofetada, cuenta con un máximo de 60 segundos para recuperarse y demostrar que puede continuar en la competencia.