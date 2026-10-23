Tarjetas rojas bajo revisión: Nathan Silva y las decisiones que la Liga MX corrigió en 2026

El equipo universitario ganó la apelación por la expulsión del brasileño ante Santos. Podrá jugar el sábado y se suma a otros casos de sanciones revertidas en Liga MX

El recurso auriazul fue admitido por la Comisión Disciplinaria | Imago7

Pumas consiguió revertir la expulsión de Nathan Silva después de presentar una apelación ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El defensor brasileño había recibido una tarjeta roja durante el encuentro frente a Santos Laguna, pero la resolución favorable permitirá que esté disponible para enfrentar a Tigres en la jornada 14 del Apertura 2026.

La decisión representa un alivio para el equipo dirigido por Esteban Solari, que atraviesa un momento complicado en la lucha por clasificar a la Liguilla. La autoridad disciplinaria consideró que la expulsión no estaba debidamente fundamentada, por lo que dejó sin efecto el castigo que habría impedido al zaguero participar en el compromiso del sábado 24 de octubre, en el Estadio Olímpico Universitario.

La resolución también reabre el debate sobre las decisiones arbitrales que posteriormente son modificadas en los escritorios. El caso de Nathan Silva se suma a otros antecedentes recientes de la Liga MX, en los que una revisión posterior al encuentro ha permitido retirar tarjetas rojas o modificar sanciones impuestas originalmente por los árbitros.

¿Por qué le quitaron la tarjeta roja a Nathan Silva y cómo ocurrió su expulsión ante Santos?

La polémica comenzó el miércoles 21 de octubre, durante el partido de la jornada 13 disputado en el Estadio Corona. Antes de cumplirse el primer minuto, Nathan Silva tuvo un contacto con Ezequiel Bullaude dentro del área y el árbitro Guillermo Pacheco Larios señaló penalti y expulsión directa, al interpretar que el brasileño había impedido una oportunidad manifiesta de gol. Eduardo Aguirre convirtió la pena máxima al minuto seis y Franco Pardo amplió la ventaja, también desde los once pasos, al 79.

La decisión provocó inconformidad en Universidad Nacional, principalmente porque el VAR no llamó al silbante para revisar una acción que dejó a Pumas con diez jugadores durante prácticamente todo el encuentro. Después de la derrota por 2-0, Esteban Solari calificó el arbitraje como “escandaloso” y cuestionó que su equipo no hubiera podido competir bajo las condiciones que había preparado durante la semana.

La directiva universitaria presentó una protesta formal ante la FMF para solicitar la revisión de la jugada. El recurso prosperó y la expulsión quedó sin efecto para fines disciplinarios, aunque el marcador del encuentro ante Santos permanece intacto. Con 16 puntos y ubicado en la undécima posición después de la jornada 13, Pumas recupera a uno de sus defensores habituales para recibir a Tigres el sábado 24 de octubre, a las 21:10 horas, en Ciudad Universitaria.

¿Cuáles son los últimos casos en los que la Comisión Disciplinaria modificó una sanción en la Liga MX?

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el 20 de octubre de 2026, cuando la Comisión Disciplinaria retiró la tarjeta roja a Milton Valenzuela, futbolista del Atlas, después de su expulsión ante Necaxa. El organismo determinó que el argentino había disputado primero el balón con el pie derecho y que el contacto posterior sobre el tobillo del adversario no tuvo la intensidad necesaria para considerarse juego brusco grave. La decisión permitió que estuviera disponible para enfrentar al América.

El caso de Valenzuela fue el tercero que Atlas consiguió revertir durante el Apertura 2026. El 2 de septiembre, Manuel Capasso también recibió una resolución favorable después de que los rojinegros apelaran su expulsión frente a Querétaro. El argentino había visto la tarjeta roja directa por una entrada sobre Daniel Parra, pero las pruebas presentadas por el club fueron suficientes para retirar el castigo. Así, quedó habilitado para enfrentar al Atlante en la jornada siete.

El primer antecedente rojinegro del torneo correspondió a Luis Henrique de Barros Lopes, conocido como Duk, quien fue expulsado ante Monterrey durante la jornada tres. Atlas presentó una solicitud de investigación y, el 13 de agosto, recibió una respuesta favorable al determinarse que la acción no ameritaba tarjeta roja. El futbolista pudo participar en la cuarta fecha frente a Tigres, en el partido conmemorativo del aniversario 110 del club.

Otro antecedente ocurrió el 10 de febrero de 2026, cuando la Comisión Disciplinaria retiró la tarjeta roja a Robson Alves de Barros, conocido como Robson Bambú, del Atlético de San Luis. El defensor brasileño había sido expulsado por doble amonestación durante la derrota 4-1 ante Necaxa, correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2026. Sin embargo, el conjunto potosino presentó una solicitud de revisión que fue aceptada por la Comisión Disciplinaria, por lo que la expulsión quedó sin efecto y el futbolista pudo estar disponible para enfrentar a Querétaro en la siguiente jornada.

Durante el Clausura 2026 también se presentó una modificación particular en el expediente de Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, quien había sido expulsado por juego brusco grave ante Mazatlán. El 24 de abril, la Comisión Disciplinaria determinó retirar esa causal tras revisar su entrada sobre Facundo Almada. Sin embargo, mantuvo el castigo por lenguaje ofensivo contra el cuerpo arbitral, por lo que Ruiz tuvo que cumplir un partido de suspensión y se perdió el encuentro frente a León.

Otro caso ocurrió el 16 de enero de 2026, cuando América consiguió que se anulara la expulsión de Ramón Juárez, mostrada durante el encuentro ante Atlético de San Luis. El zaguero había recibido la tarjeta roja por una infracción considerada como impedimento de una oportunidad manifiesta de gol. Después de analizar la solicitud del conjunto azulcrema, la Comisión Disciplinaria retiró la sanción y permitió que el defensor estuviera disponible para visitar a Pachuca en la jornada tres.

Apelaciones exitosas en la Liga MX 2026 | Claro Sports

Estos antecedentes reflejan cómo una decisión disciplinaria tomada durante un partido puede ser rectificada posteriormente, sin que ello signifique modificar el resultado deportivo. Existe, sin embargo, una diferencia importante: el reglamento de la FMF permite que la Comisión Disciplinaria intervenga tanto a petición de un club como de oficio, es decir, por iniciativa propia. Los tres casos del Atlas, el de Ramón Juárez y el de Nathan Silva surgieron de solicitudes de revisión.

La resolución favorable a Pumas se incorpora así a una serie de correcciones disciplinarias registradas durante 2026, en un contexto de cuestionamientos sobre el arbitraje de la Liga MX. Aunque las revisiones posteriores pueden evitar que un futbolista cumpla una suspensión injustificada, no restituyen los minutos disputados en inferioridad numérica ni cambian las consecuencias que una decisión arbitral pudo tener sobre el desarrollo del encuentro.