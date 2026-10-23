Jugando Claro, en vivo | Jueves 22 octubre 2026

El programa de Claro Sports pondrá bajo la lupa al América de Guillermo Almada, la pelea por la Liguilla y la actualidad de los mexicanos en Europa

El futbol mexicano y la actividad internacional vuelven a encontrarse en Jugando Claro, donde este jueves se analizarán los temas que están marcando la actualidad deportiva. El programa pondrá especial atención en el gran momento del América, la definición de los primeros lugares del Apertura 2026 y el impacto que siguen teniendo los futbolistas mexicanos en Europa.

Las Águilas de Guillermo Almada llegan al cierre de la jornada 13 como líderes del Apertura 2026 después de golear 5-2 al Atlas y alcanzar los 27 puntos. Además, el equipo acumula 10 goles en sus últimos dos partidos, después de haber vencido 5-3 al León en la fecha anterior. El momento ofensivo abre una pregunta inevitable: ¿este América ya juega mejor que el equipo que dirigió André Jardine durante su histórica etapa en Coapa?

La comparación no será únicamente por resultados. El América de Jardine dejó como legado un tricampeonato de Liga MX, mientras el proyecto de Almada apenas comienza a construir su propia historia. En Jugando Claro se pondrán frente a frente las dos versiones del conjunto azulcrema para analizar sus estilos, funcionamiento, argumentos futbolísticos y posibilidades de conquistar el campeonato.

La pelea por los ocho lugares se aprieta

Con la fecha 13 concluida, América, Chivas, Cruz Azul, Toluca, León, Atlas, Monterrey y Querétaro ocupan los ocho primeros lugares. Sin embargo, la diferencia con los equipos que vienen detrás es corta: Santos Laguna tiene 19 puntos, Tijuana suma 17 y Pumas, Atlético de San Luis y Puebla cuentan con 16.

Además, América-Tijuana y Querétaro-Monterrey tienen todavía un partido pendiente, por lo que la clasificación puede sufrir nuevos movimientos antes del cierre de la fase regular. La ausencia del Play-In aumenta la presión, pues únicamente los ocho mejores avanzarán directamente a los Cuartos de Final.

En Jugando Claro se analizará qué equipos llegan con mejores argumentos para sostener su posición y cuáles necesitan reaccionar en las últimas jornadas para evitar quedarse fuera de la pelea por el campeonato.

La Hormiga González vuelve a levantar la mano en Europa

Armando ‘La Hormiga’ González será otro de los protagonistas del programa después de convertirse en una pieza decisiva para el Olympiacos en la Europa League. El delantero mexicano ingresó de cambio ante Sparta Praga y participó en la jugada que terminó con el único gol del encuentro, en el triunfo 1-0 del conjunto griego. La anotación fue registrada oficialmente como autogol después del desvío de Sivert Mannsverk.

El momento llega después de que el atacante había perdido protagonismo en el Olympiacos tras el cambio de entrenador. Su aparición ante Sparta Praga vuelve a abrir la discusión sobre el papel que puede tener en el equipo y si sus actuaciones le permitirán recuperar mayor protagonismo. Además, el conjunto griego mantiene paso perfecto en la Europa League después de tres jornadas.

Mexicanos en Europa: lo que viene este fin de semana

La actividad no termina con las competencias europeas. Los mexicanos volverán a sus respectivas ligas durante el fin de semana, con nuevos partidos en los que buscarán minutos, continuidad y protagonismo.

Armando González tendrá otra oportunidad el domingo cuando Olympiacos reciba al Kalamata en la Superliga de Grecia. Mateo Chávez también tendrá actividad con el AZ Alkmaar, que recibirá al FC Twente el domingo en la Eredivisie.

Así, Jugando Claro pondrá sobre la mesa el presente y el futuro de los mexicanos en el extranjero, desde quienes buscan consolidarse como titulares hasta aquellos que necesitan aprovechar cada minuto para recuperar protagonismo.