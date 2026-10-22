TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 22 de octubre

Sigue en vivo la cartelera de este jueves 22 de octubre por Claro Sports Premium

TNA Wrestling Impact en vivo hoy | Claro Sports

TNA Thursday Night iMPACT! regresa al Dothan Civic Center, en Alabama, con una cartelera que pondrá en juego el Campeonato Internacional de TNA y una oportunidad por el título de la División X. La función también marcará el regreso de Daria Rae, directora de operaciones, quien volverá a dirigirse al público después de su suspensión.

Uno de los combates centrales será la defensa de Jason Hotch ante Mustafa Ali en una lucha a dos de tres caídas. La rivalidad entre ambos se mantiene tras lo ocurrido en Bound for Glory y ahora Hotch tendrá que imponerse en un formato que exige ganar dos caídas para conservar el campeonato. Además, Rich Swann, KC Navarro, Cedric Alexander y Fabian Aichner se enfrentarán en una lucha de cuatro participantes por una oportunidad titular en la División X.

La función también dará espacio a otras historias de la división femenil y a nuevos retos individuales. Allie y Kiera Hogan hablarán después de perder los Campeonatos Mundiales en Parejas de las Knockouts, mientras Avery Styles disputará su primer combate individual ante Joe Alonzo, con Frankie Kazarian en su esquina. Los resultados y las declaraciones de la noche pueden marcar el rumbo de las siguientes rivalidades en TNA Thursday Night iMPACT! por AMC.