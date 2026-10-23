¡Julián Quiñones no perdona! Anota ante Al Hilal y llega a seis goles con Al Qadisiya

El delantero mexicano apareció con un remate de cabeza al minuto 31 para igualar el marcador en un duelo clave por el liderato de la Liga Profesional Saudí.

Julián Quiñones volvió a hacerse presente en el marcador con el Al Qadisiya durante la jornada 11 de la Liga Profesional Saudí 2026-27. El delantero mexicano anotó de cabeza al minuto 31 para colocar el empate 1-1 frente al Al Hilal, en un duelo entre equipos que disputan los primeros lugares de la clasificación.

El encuentro comenzó con ventaja para el Al Hilal, que abrió el marcador al minuto 21 por conducto de Martinelli. Sin embargo, la respuesta del Al Qadisiya llegó apenas diez minutos después, cuando Quiñones apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y superar al guardameta rival, devolviendo la igualdad al marcador antes del descanso.

El enfrentamiento tiene implicaciones en la lucha por el liderato del campeonato saudí. Al Qadisiya llegó a esta jornada con la intención de conservar la primera posición, por lo que el gol del mexicano permitió equilibrar un partido ante uno de sus principales competidores en la tabla.

Con el tanto de este viernes 23 de octubre, Quiñones alcanzó las seis anotaciones en la temporada 2026-27, distribuidas entre cinco en la Liga Profesional Saudí y una en la Liga de Campeones de la AFC. El atacante de 29 años continúa sumando minutos y goles en su tercera campaña con el conjunto saudí.

Desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita, el seleccionado mexicano ha asumido un papel dentro del esquema ofensivo del Al Qadisiya. Su capacidad para encontrar espacios en el área volvió a quedar de manifiesto con una definición aérea que llegó en un momento en el que su equipo necesitaba reaccionar a la desventaja inicial.

El gol ante Al Hilal también amplía el registro de Quiñones en una temporada que combina compromisos de liga y competencia continental. Su participación en ambos torneos forma parte de la actividad del Al Qadisiya, que busca sostener su rendimiento conforme avanza el calendario 2026-27.