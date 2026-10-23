Dumpling quiso derribar al rey, pero la mandíbula de acero de Da Hawaiian Hitman dictó sentencia en Power Slap 25

Power Slap 25 Abu Dabi tuvo como protagonistas a Dayne ‘Da Hawaiian Hitman’ y Vasilii ‘Dumpling’ Kamotskii, estrellas de los pesados este 23 de octubre

Dayne ‘Da Hawaiian Hitman’ Vierness reafirmó su dominio en los pesos pesados de Power Slap tras vencer por decisión unánime a Vasilii ‘Dumpling’ Kamotskii en la revancha de este 23 de octubre en Abu Dabi. El campeón mundial superó una prueba de máxima exigencia ante una de las figuras más reconocidas de la disciplina y conservó el cinturón después de cinco rondas intensas, con un desenlace que elevó las emociones entre los aficionados. El combate no solo puso en juego el título de la categoría, sino también el orgullo de dos de las grandes estrellas de este deporte.

La rivalidad entre ambos peleadores tenía una cuenta pendiente desde octubre de 2024, cuando protagonizaron un histórico empate mayoritario en Power Slap 9. Aquel primer enfrentamiento dejó una impresión profunda por la potencia de los impactos y la resistencia de ambos contendientes, quienes soportaron castigos que habrían derribado a otros rivales. Casi dos años después, Vierness y Kamotskii volvieron a encontrarse con el objetivo de resolver una disputa que mantuvo la atención de los seguidores de las bofetadas competitivas.

La condición de campeón le otorgó a Da Hawaiian Hitman el privilegio de abrir los intercambios, pues en las peleas por el título de Power Slap no existe un sorteo previo para definir quién golpea primero. Sin embargo, el hawaiano no encontró el impacto que necesitaba en su primera oportunidad y su rival respondió con mayor contundencia. La bofetada del ruso consiguió mover al monarca y marcó una primera señal de alerta para el defensor del cinturón, quien debía demostrar por qué su mandíbula y su mano derecha figuran entre las más temidas de la división. Por su parte, Dumpling llegó a Abu Dabi con el prestigio que construyó gracias a su dominio en Europa del Este y a varios videos virales que lo convirtieron en una de las caras más populares de la disciplina.

Los problemas técnicos comenzaron a pesar durante el segundo y tercer asalto. Vierness perdió precisión con un izquierdazo que no conectó de lleno en la zona permitida, lo que provocó las protestas de Kamotskii ante el réferi. El ruso tampoco estuvo exento de errores y falló en su respuesta, por lo que ambos recibieron advertencias por sus respectivos golpes. La tensión creció en el tercer round, cuando el campeón volvió a rozar el límite de lo legal con un impacto cerca del pómulo. Dumpling reclamó de nuevo, mientras que su propia bofetada quedó bajo cuestionamiento por la aparente falta de firmeza y el contacto con los dedos. Las infracciones dejaron a los dos peleadores bajo presión ante el riesgo de una posible descalificación.

La revancha tardó en ofrecer la contundencia que caracterizó su primer capítulo, pero el cuarto asalto elevó la intensidad. Da Hawaiian Hitman conectó un zurdazo que sacudió el cuello del ruso, aunque no consiguió el nocaut que necesitaba para tomar una ventaja definitiva. Kamotskii respondió con una bofetada de gran potencia que movió la cabeza del campeón y dejó la impresión de que el retador podía inclinar el combate a su favor. El gesto de Dumpling reflejó su frustración y su deseo de aprovechar el momento, mientras Vierness afrontaba la última ronda con la obligación de ofrecer una respuesta convincente para conservar su corona.

El quinto asalto definió la historia de la noche. Consciente de que no podía permitirse otro error, Vierness lanzó un derechazo que hizo tambalear a Kamotskii y obligó a los réferis a revisar su condición ante la posibilidad de un nocaut. El ruso consiguió mantenerse de pie hasta el final, pero el impacto del campeón dejó una huella evidente y cambió el panorama del enfrentamiento. Dumpling tuvo la oportunidad de consumar su revancha, aunque no encontró un golpe de la misma contundencia que el del hawaiano. El retador resistió hasta el último segundo, pero el esfuerzo no le alcanzó para arrebatarle el campeonato mundial de los pesos pesados.

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Finalmente, los jueces otorgaron la victoria por decisión unánime a Dayne ‘Da Hawaiian Hitman’ Vierness, quien mantuvo el cinturón y confirmó su lugar entre las figuras más importantes de Power Slap. A sus 33 años, el campeón superó una revancha marcada por los reclamos, los errores técnicos y un desenlace que exigió su mejor golpe en el momento decisivo. Vasilii ‘Dumpling’ Kamotskii volvió a demostrar su resistencia y su capacidad para competir al máximo nivel, pero se quedó sin la recompensa que buscaba en Abu Dabi. Vierness salió con el título en sus manos y cerró una de las rivalidades más esperadas de la disciplina con una victoria que reafirma su dominio en la categoría.