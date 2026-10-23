Los tres partidos destacados de a jornada 16: Municipal y su mala racha, Comunicaciones en peligro y Guastatoya, ante la oportunidad

Una fecha que marcará el rumbo de varios…

Se viene una fecha determinante. (Antigua Facebook | Rojos X)

La jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala comenzará este sábado 24 de octubre, con una programación que puede generar movimientos importantes en la tabla de posiciones. El campeonato entra en su recta final y la cercanía entre varios equipos aumenta el valor de cada punto. La pelea por el liderato y la necesidad de acercarse a los puestos de clasificación serán dos de los grandes focos de atención.

Entre los compromisos de la fecha sobresalen Xelajú vs Municipal, Comunicaciones vs Antigua y Guastatoya vs Deportivo Mixco. Los tres cruces reúnen a equipos con aspiraciones y necesidades diferentes, pero con motivos suficientes para buscar una victoria. Además, sus resultados pueden repercutir directamente en la disputa por los primeros lugares, donde Antigua intentará defender su ventaja.

Municipal tendrá una visita exigente al estadio Mario Camposeco para enfrentar a Xelajú. Los rojos acumulan cinco partidos sin ganar, una racha que no habían atravesado en los anteriores torneos disputados durante el año. El encuentro representa una oportunidad para cortar esa seguidilla, aunque deberán hacerlo en una cancha difícil y ante un rival que buscará aprovechar su condición de local.

Pese a ese momento, el conjunto escarlata sigue bien ubicado: marcha segundo con 27 puntos, apenas dos por debajo de Antigua. Esa diferencia le permite aspirar al liderato si consigue ganar y el resultado del puntero lo favorece. Por eso, el viaje a Quetzaltenango tiene un doble atractivo para Municipal: recuperar la confianza y mantenerse en condiciones de alcanzar la cima.

En otro de los partidos destacados, Comunicaciones recibirá a Antigua en un escenario especialmente complicado para los cremas. El equipo ocupa el undécimo puesto con 14 unidades y está a siete de la zona de clasificación, después de sufrir ante Malacateco su tercera derrota consecutiva. La necesidad de reaccionar es cada vez mayor, porque el margen para recuperar terreno se reduce con el avance del calendario.

El desafío será nada menos que enfrentar al líder, un Antigua que suma 29 puntos y llega como favorito por el presente de ambos equipos. Para el puntero, el compromiso ofrece la posibilidad de sostener su posición y aprovechar la exigente visita de Municipal a Xelajú. Para Comunicaciones, en cambio, sumar ante el primero podría representar un impulso importante en medio de una campaña marcada por las dificultades.

Guastatoya también tendrá una oportunidad importante cuando reciba a Deportivo Mixco. El conjunto local es tercero con 24 puntos y buscará una victoria que le permita acercarse a los dos equipos que tiene por encima. Su rendimiento en casa, donde ha conseguido la mayor parte de sus unidades, aparece como uno de sus principales argumentos para afrontar un duelo que exige mantener el buen nivel.

Mixco será un obstáculo exigente para un Guastatoya que pretende seguir prendido en la pelea de arriba. Si gana, llegará a los 27 puntos y pondrá presión sobre Municipal, aunque su posición final dependerá de los demás resultados y de los criterios de desempate. Con el liderato en juego y varios aspirantes buscando hacerse fuertes, la jornada 16 puede empezar a definir el panorama de la recta final del Apertura.

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