Peloteando, en vivo | Viernes 23 de octubre

Hoy en Peloteando: Hormiga brilla, América recupera su esencia, Almeyda enfrenta a Chivas, llega El Clásico y arrancan la Serie Mundial y la F1 en Austin

Hoy en Peloteando: Armando ‘Hormiga’ González sigue demostrando su capacidad goleadora con el Olympiacos y fue decisivo en la victoria ante Sparta Praga en la Europa League. En México, América recupera su identidad ofensiva bajo el mando de Guillermo Almada, una transformación que ha sido reconocida por Carlos Reinoso. Además, Matías Almeyda se prepara para un reencuentro especial con Chivas, ahora como entrenador de Rayados, mientras Barcelona y Real Madrid afinan detalles para una nueva edición de El Clásico, marcada por las ausencias y la pelea por el liderato de LaLiga.

En el béisbol, la Serie Mundial 2026 arranca con un enfrentamiento inédito entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers, con el mexicano Jonathan Aranda en busca de hacer historia y los Cerveceros de regreso después de 44 años. Por su parte, la Fórmula 1 llega a Austin para disputar el Gran Premio de Estados Unidos, donde Kimi Antonelli busca acercarse al campeonato y Max Verstappen intentará mantener su buen momento en una fecha clave de la temporada.