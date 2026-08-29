Del penal a los 90 minutos: Jeyland Mitchell debuta con el Racing de Estrasburgo

El costarricense completó su primer partido en la Ligue 1 y ahora tendrá el objetivo de continuar ganando espacio en el equipo francés.

Jeyland Mitchell jugó los 90 minutos | Fuente: @rcsa

Jeyland Mitchell tuvo un debut de contrastes en la Ligue 1 con el Racing de Estrasburgo, que derrotó 2-1 al Lens en la segunda jornada del campeonato francés. El defensor costarricense fue titular y completó los 90 minutos, en un encuentro donde tuvo que responder después de cometer una falta que terminó en penalti y tarjeta amarilla.

El zaguero de 21 años fue elegido por Hugo Oliveira para integrar la defensa del Estrasburgo y tuvo participación constante durante el partido. Mitchell intervino tanto en las labores defensivas como en la salida de balón, aunque su estreno quedó condicionado por una acción ocurrida al minuto 36, cuando cometió la infracción dentro del área.

Jeyland Mitchell mantuvo su participación tras el penalti

La falta cometida por Mitchell fue sancionada con penalti a favor del Lens y, además, le significó la tarjeta amarilla. Florian Thauvin asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió para adelantar al conjunto visitante. A partir de ese momento, el costarricense tuvo que continuar el encuentro con una amonestación y después de haber cometido el penalti.

Sin embargo, Mitchell mantuvo su presencia en el juego y siguió siendo una opción para iniciar las jugadas del Estrasburgo. El defensor registró 76 contactos con el balón, la cifra más alta del partido para cualquier futbolista, lo que refleja su participación en la circulación del equipo.

Su distribución también dejó números destacados. El costarricense completó 59 de sus 66 pases, alcanzando una efectividad del 89 %. Además, realizó 10 envíos hacia el último tercio del campo, participando en la construcción desde la última línea.

En defensa, Mitchell ganó cuatro de sus seis duelos aéreos, con un 67 % de efectividad, y realizó siete despejes durante el encuentro. Seis de esas intervenciones fueron de cabeza, mostrando su participación en las acciones defensivas ante el Lens.

El Estrasburgo reaccionó en el inicio de la segunda parte y encontró el empate al minuto 48. Gessime Yassine apareció para marcar y devolver la igualdad al marcador, dejando al conjunto local con opciones de completar la remontada.

La victoria llegó al minuto 85, cuando Yassine volvió a encontrar el camino del gol para completar su doblete. El 2-1 permitió al Estrasburgo quedarse con los tres puntos y cerrar una remontada en la que Mitchell permaneció durante todo el encuentro.

Para Jeyland Mitchell, el estreno dejó una acción que deberá corregir, pero también estadísticas que reflejan su participación en el partido. El costarricense completó sus primeros 90 minutos en la Ligue 1 y ahora tendrá el objetivo de continuar ganando espacio en el equipo francés.

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