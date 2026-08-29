Académico Viseu vs Porto en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 4

Porto visita al Académico Viseu en la jornada 4 de la Liga de Portugal 2026, con paso perfecto y sin goles recibidos en sus primeros tres partidos

El Porto visita este sábado 29 de agosto al Académico de Viseu por la jornada 4 de la Liga de Portugal 2026-27, con el objetivo de mantener el inicio perfecto que lo tiene en la parte alta de la clasificación. Los Dragones suman nueve puntos después de tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra, tras imponerse por 2-0 al Alverca, Rio Ave y Arouca. El equipo dirigido por Francesco Farioli llega como líder de la competencia.

Del otro lado aparece un Académico que regresó esta temporada a la máxima categoría del fútbol portugués después de 37 años. El conjunto de Viseu todavía busca su primera victoria: comenzó con un empate 2-2 en casa del Benfica, perdió 0-1 frente al Santa Clara y volvió a repartir puntos con un 2-2 ante Marítimo. Con esos resultados registra dos puntos de nueve posibles antes de recibir al campeón portugués en el Estádio Municipal do Fontelo.

Horario y dónde ver Académico Viseu vs Porto hoy 29 de agosto en la jornada 4 de la Liga de Portugal

El encuentro Académico de Viseu vs Porto está programado para comenzar a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 29 de agosto. En Portugal el silbatazo inicial será a las 18:00 horas y la sede será el Estádio Municipal do Fontelo, en Viseu. La Liga Portugal confirmó el partido dentro de la cartelera sabatina de la cuarta jornada.

Para los aficionados en México, la transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports, clarosports.com y el canal de YouTube de Claro Sports. La multiplataforma cuenta con partidos de la Primeira Liga 2026-27 para México y distintos países de Centroamérica, por lo que el duelo podrá seguirse desde televisión y plataformas digitales.

Últimos resultados del Académico Viseu vs Porto en la Liga de Portugal

Los dos clubes llegan con recorridos opuestos durante las primeras tres fechas. Porto derrotó 2-0 a Alverca, 2-0 a Rio Ave y 2-0 a Arouca, por lo que todavía no recibe gol en el campeonato. Académico, en cambio, empató 2-2 ante Benfica, cayó 0-1 frente al Santa Clara y empató 2-2 con Marítimo, resultados con los que afronta esta cuarta jornada todavía sin conocer la victoria.

En cuanto a los antecedentes entre ambos dentro de la máxima categoría portuguesa, Porto también mantiene ventaja: suma siete triunfos y un empate en ocho enfrentamientos de Liga ante Académico. Si se consideran todas las competencias, se han enfrentado 15 veces y los Dragones permanecen invictos, con 13 victorias y dos empates, un historial que volverá a ponerse en juego después del regreso del equipo de Viseu a Primera División.

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