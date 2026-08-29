Jugando Claro, en vivo | Viernes 28 de agosto

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La jornada 6 del Apertura 2026 ya comenzó y en Jugando Claro repasamos lo que dejó el inicio de una nueva fecha del fútbol mexicano, con resultados que empiezan a mover la clasificación y a marcar el rumbo de varios equipos.

Cruz Azul volvió al camino del triunfo con una victoria 3-1 sobre Necaxa en el Estadio Victoria. La Máquina rompió una racha de tres derrotas consecutivas y sumó tres puntos importantes para acercarse nuevamente a los primeros lugares de la tabla. Analizamos el funcionamiento del equipo, las claves del resultado y lo que puede significar este triunfo para el conjunto cementero en las próximas jornadas. Además, ponemos la mirada en el Tijuana vs Pumas, uno de los encuentros que abre la jornada 6.

También hablaremos del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la selección mexicana. Todo esto y más, con el análisis y la información de Jugando Claro por Claro Sports.

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