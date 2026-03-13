Resumen y resultados del 12 de marzo en los Juegos Paralimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 vivieron un nuevo día de actividades. No te pierdas lo más destacado de este jueves 12 de marzo, con acciones en el curling en silla de ruedas, paraesquí alpino y parahockey sobre hielo. El final de la justa paralímpica invernal se acerca; sin embargo las emociones sobre el hielo continúan a la orden del día. Repasa la entrega de medallas en paraesquí alpino, donde Austria, Suecia y Alemania subieron a lo más alto del podio en la rama femenil.

