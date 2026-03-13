¿Qué autos sí circulan este viernes 13 de marzo en la CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula opera con normalidad este viernes en la Zona Metropolitana del Valle de México; revisa qué autos pueden circular y cuáles descansan

El programa ambiental Hoy No Circula continúa vigente este viernes 13 de marzo de 2026 en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México. La medida forma parte de las estrategias para reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde circulan millones de vehículos diariamente.

Para este día no se mantiene activa ninguna contingencia ambiental, por lo que las restricciones aplican bajo el esquema normal del calendario semanal. Esto significa que algunos vehículos deben suspender su circulación dependiendo del color del engomado, la terminación de placa y el holograma de verificación vehicular.

¿Habrá contingencia ambiental Fase 1 este 13 de marzo en la Megalópolis?

Hasta la tarde del jueves 12 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que no hay contingencia ambiental activa en el Valle de México, por lo que el programa Hoy No Circula opera bajo su modalidad habitual.

La contingencia ambiental se activa cuando los niveles de contaminantes, principalmente ozono, superan los límites establecidos que representan un riesgo para la salud de la población. En ese escenario, las autoridades pueden implementar restricciones adicionales a la circulación vehicular, conocidas como Doble Hoy No Circula, con el objetivo de reducir rápidamente las emisiones contaminantes en la región.

Hoy No Circula 13 de marzo: ¿Qué autos sí pueden circular este viernes y cuáles no?

Este viernes 13 de marzo, sí pueden circular los vehículos que no tengan engomado azul o cuya terminación de placa sea distinta a 9 o 0, siempre que cuenten con holograma de verificación vigente. También están exentos de las restricciones y pueden circular sin limitaciones los siguientes vehículos:

Autos con holograma 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Vehículos con placas para personas con discapacidad

Unidades de transporte público o servicios de emergencia

Por otro lado, no pueden circular entre las 05:00 y las 22:00 horas los vehículos que cumplan con estas características:

Engomado azul

Terminación de placa 9 y 0

Holograma 1 y 2

Estas restricciones también aplican para autos con placas foráneas que circulen dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México sin un pase turístico vigente.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa ambiental Hoy No Circula?

Circular en un día restringido puede generar una sanción económica considerable. En la Ciudad de México, la multa por incumplir el Hoy No Circula equivale aproximadamente a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Esto representa un pago que puede ir aproximadamente de 2,300 a más de 3,500 pesos, dependiendo de la actualización anual del valor de la UMA. Además de la sanción económica, el vehículo puede ser retirado de la circulación y enviado al corralón, lo que implica costos adicionales para recuperarlo.

¿Cuándo y por qué se activa el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara una contingencia ambiental Fase 1 o Fase 2, generalmente cuando los niveles de ozono o partículas contaminantes superan los límites establecidos.

Cuando esto ocurre, se amplían las restricciones vehiculares y más autos deben dejar de circular, incluso algunos que normalmente están exentos bajo el esquema regular. La medida busca disminuir rápidamente las emisiones contaminantes para mejorar la calidad del aire y reducir los riesgos a la salud de la población en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ello, las autoridades ambientales monitorean constantemente las condiciones meteorológicas y la concentración de contaminantes, y emiten reportes diarios para determinar si es necesario activar o suspender estas medidas extraordinarias.

