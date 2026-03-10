Cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: equipos calificados y cruces al momento

De momento ya tenemos dos equipos conocidos que estarán presentes en los cuartos de final

Los Estados Unidos lideran el Grupo B del WBC | IMAGN IMAGES via Reuters

Llegamos a la recta final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, pues después de varios juegos de alta tensión y emoción en la fase de grupos, se ha visto quienes son las novenas que levantan la mano para competir en los cuartos de final de la competencia, donde la selección mexicana busca hacerse de un lugar en dicha instancia.

¿Cómo se juegan los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol? Formato, reglas y criterios

El Clásico Mundial se divide en dos fases, en la etapa de grupos y la instancia final, pasando por cuartos, semifinales y la final que decide al campeón en este año. En la primera parte del torneo, existen cuatro sectores distintos, donde clasifican los primeros dos de cada agrupación.

La novena que termine en la primera posición de un sector, enfrentará al segundo del grupo que le sigue. Es decir, el mejor posicionado del A enfrentará al segundo mejor del B; lo mismo ocurre con el C y el D.

Cabe mencionar que las últimas instancias de la competencia, a diferencia de los Playoffs de las principales ligas de este deporte, es que son a partido único. Por lo que el que salga ganador de su respectivo duelo de cuartos de final avanzará a las semifinales. Lo mismo ocurriría en la antesala de la final y en la pelea por el título, donde Japón busca el bicampeonato.

Tabla de posiciones de la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

En el Grupo C Corea del Sur y Japón ya aseguraron su lugar en los cuartos de final; por otra parte, la selección mexicana sigue buscando su boleto después de perder ante Estados Unidos y con el duelo ante Italia en puerta. Los estadounidenses lideran el sector al acumular tres victorias.

GRUPO A GRUPO B Puerto Rico: 3-0 Estados Unidos: 3-0 Cuba: 2-1 Italia: 2-0 Canadá: 1-1 México: 2-1 Colombia: 1-3 Gran Bretaña: 1-3 Panamá: 1-3 Brasil: 0-4

GRUPO C GRUPO D Japón: 3-0 Rep. Dominicana: 3-0 China Taipéi: 2-2 Venezuela: 3-0 Corea del Sur: 2-2 Israel: 1-2 Australia: 2-2 Países Bajos: 1-2 Chequia: 0-3 Nicaragua: 0-4

Así se juegan los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026: equipos calificados y cruces

Como se mencionó anteriormente, solo los japoneses y surcoreanos tienen asegurado su lugar en los cuartos de final. La novena del país de las barras y las estrellas pese a que tiene tres triunfos en su haber, aún no tiene su boleto a la siguiente instancia, todo dependerá de lo que haga frente a los italianos el martes.

El primer lugar del Grupo A enfrentará al segundo del Grupo B; el primero del B hará lo propio con el segundo del A. Por otra parte, el primero del sector C tendrá que medir fuerzas con el segundo del D; mientras que el líder del D tendrá que verse las caras del con segundo del C.

Japón vs D2 | Miami | 9:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX

A1 vs B2 | Houston | 3:00 p.m. ET, 1:00 p.m. CDMX

B1 vs A2 | Houston | 8:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX

D1 vs Corea del Sur | Miami | 6:30 p.m. ET, 4:30 p.m. CDMX

¿Qué equipos ya quedaron eliminados el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Después de disputarse tres juegos en casa sector, incluso algunos otros han jugado en cuatro ocasiones, ya se conocen a algunos equipos eliminados, como es el caso de Gran Bretaña, Brasil, Colombia y Nicaragua, quienes ya no tienen posibilidades de pelear por un lugar en los cuartos de final.

Cuartos de final Clásico Mundial de Béisbol 2026: partidos, fechas y horarios

Japón vs D2 | Miami | 14 de marzo |9:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX

A1 vs B2 | Houston | 14 de marzo | 3:00 p.m. ET, 1:00 p.m. CDMX

B1 vs A2 | Houston | 13 de marzo | 8:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX

D1 vs Corea del Sur | 13 de marzo | Miami | 6:30 p.m. ET, 4:30 p.m. CDMX

¿Quién transmite en vivo los juegos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Si no te quieres perder un solo detalle del Clásico Mundial de Béisbol, deberás seguir la señal de TUDN y ESPN. En caso de que lo prefieras, también los puedes seguir a través de sus respectivas plataformas de streaming, ViX+ y Disney+, respectivamente. Solo ten en cuenta que necesitas tener una sesión activa y suscripción de pago.

