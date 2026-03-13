Zague considera que Luis Ángel Malagón era el titular de México para el Mundial 2026

El ex seleccionado mexicano se refirió a la lesión del portero del América y al panorama en la portería del Tri

Luis Roberto Alves ‘Zague’, ex futbolista de la selección mexicana de fútbol, habló sobre la situación de Luis Ángel Malagón tras la lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026. El exdelantero participó en un evento organizado por Panini, donde atendió a los medios de comunicación y se refirió al panorama de la portería del Tri rumbo a la Copa del Mundo.

Durante la charla con los medios, Zague habló sobre el impacto de las lesiones en la carrera de los futbolistas y la posibilidad de que ocurran en cualquier momento dentro de la actividad profesional. El ex jugador, quien disputó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección mexicana, explicó cómo este tipo de situaciones afectan a los jugadores.

“Por supuesto, es tu carrera, es tu profesión y una lesión te puede truncar tu carrera como futbolista. Hay que recordar que somos seres humanos, vivimos de emociones y de nuestro día a día. Nuestro cuerpo es nuestro templo, de ahí surge todo lo que podamos transmitir. Las lesiones son un riesgo. No comparto que hay futbolistas que se cuidan para llegar al Mundial, eso es una mentira. El futbolista entiende que se tiene que comprometer con su equipo y con sus actuaciones. El futbolista siempre quiere estar, quiere jugar, pero las lesiones pueden pasar en cualquier momento, en cualquier entrenamiento o circunstancia, es un riesgo”.

El exdelantero también se refirió directamente a la situación de Malagón (rotura del tendón de Aquiles) en la selección mexicana y aseguró que, por el proceso que llevaba con el equipo nacional, el portero del América era el principal candidato para ocupar la titularidad en el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Para mí sí, era lo más justo por lo que hizo, por la regularidad y por ser parte de ese proceso. Pero bueno, el destino le jugó una mala jugada y ya habrá oportunidad para otros porteros. Está (Carlos) Acevedo, que ha sido llamado; (Andrés) Gudiño atraviesa un gran momento con Cruz Azul; estaba (Andrés) Sánchez, que se lastimó. Por supuesto está (Guillermo) Ochoa y el Tala, que debe ser el sustituto natural por el orden y por cómo se ha manejado las cosas. No se puede borrar un pasado así, todo lo que se hizo anteriormente, y empezar ahorita, a un mes del Mundial, borrar y cuenta nueva. Es una lógica que el Vasco, con Rafa y su gente, debe tener ese criterio para elegir quién va a cubrir nuestra portería”.

En su intervención, Zague también habló sobre el presente de la portería del América, donde Rodolfo Cota asumirá la titularidad tras la ausencia de Malagón. El exfutbolista destacó la experiencia del guardameta y su trayectoria dentro del fútbol mexicano.

“Tenemos a (Rodolfo) Cota, que es un portero con mucha experiencia y mucha capacidad. Ha tenido que aguantar en la banca, que no es fácil para un portero del nivel de Cota, y así es el fútbol. Ahora tiene una nueva oportunidad y ojalá que la aproveche y que le vaya muy bien”.

Panini lanza Adrenalyn XL, nueva colección rumbo al Mundial 2026

Este jueves Panini presentó Adrenalyn XL, su nueva colección de tarjetas rumbo al Mundial 2026. Se trata de una serie conformada por 630 cartas, disponible en centros comerciales y kioscos, cuyo sobre incluye ocho tarjetas por 39 pesos mexicanos.

“Siempre es referente en tema de fútbol, muy querida, amada, lo damos con mucho cuidado. Muy orgullosa de presentar esta colección. Yo no me canso de decir que son transgeneracionales. Es la magia, la sorpresa, la ilusión que tomas. Vislumbro la emoción de que te salga un jugador y digas ‘aquí está’, lo vivo y gozo, es más que solo colección”, dijo Marina Benavides, directora general de Panini México.

