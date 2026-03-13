Medio Tiempo: Tigres pierde ante Cincinnati tras error de Nahuel Guzmán
Cincinnati y Tigres abren su serie de octavos de final en la Concachampions 2026, en busca de ventaja rumbo al partido de vuelta
¡Cincinnati toma la ventaja!
El equipo de casa aprovechó un error en la salida de Nahuel Guzmán al minuto 6 para abrir el marcador. El arquero argentino entregó el balón en los linderos de su área y Kevin Denkey apareció solo frente a la portería para recibir la diagonal y adelantar a Cincinnati en la eliminatoria.
La Concacaf Champions Cup 2026 continúa con la actividad de los octavos de final, donde FC Cincinnati recibe a Tigres UANL en el partido de ida en el TQL Stadium. El equipo de la MLS buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que los felinos intentarán imponer su experiencia internacional en un torneo que figura entre sus principales objetivos de la temporada.
¿A qué hora juegan Cincinnati vs Tigres hoy (12 de marzo) en la Concacaf Champions Cup?
El partido de ida entre FC Cincinnati y Tigres UANL se disputa este jueves 12 de marzo de 2026 en el TQL Stadium, casa del club estadounidense ubicada en Cincinnati, Ohio.
El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Este duelo abre la eliminatoria de octavos de final entre ambos equipos, que posteriormente se definirá en el partido de vuelta en territorio mexicano.
Para Cincinnati, el objetivo será construir una ventaja como local que le permita llegar con mejores condiciones al segundo encuentro, mientras que Tigres buscará un resultado positivo como visitante que le permita manejar la serie.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?
La transmisión estará disponible en FOX, mientras que el encuentro también se podrá ver mediante streaming en FOX One. Además, Claro Sports ofrecerá cobertura minuto a minuto con actualizaciones del marcador, incidencias del partido y estadísticas en tiempo real.
Alineaciones del Cincinnati vs Tigres, al momento
Cincinnati: Roman Celentano; Santiago Arias, Matt Miazga, Nick Hagglund, Álvaro Barreal; Obinna Nwobodo, Pavel Bucha, Luciano Acosta; Aaron Boupendza, Corey Baird, Yuya Kubo.
Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Samir Caetano, Diego Reyes, Jesús Angulo; Rafael Carioca, Guido Pizarro, Sebastián Córdova; Diego Lainez, André-Pierre Gignac, Juan Brunetta.
Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions
La Concacaf Champions Cup se disputa mediante eliminatorias a partidos de ida y vuelta. En caso de igualdad en el marcador global tras los dos encuentros, el primer criterio para definir al ganador es el gol de visitante.
Si ambos equipos terminan empatados también en ese criterio, el partido se extiende a tiempos extra de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad tras el tiempo suplementario, la eliminatoria se define mediante tanda de penales.