Medio Tiempo: Tigres pierde ante Cincinnati tras error de Nahuel Guzmán

¿A qué hora juegan Cincinnati vs Tigres hoy (12 de marzo) en la Concacaf Champions Cup?

El partido de ida entre FC Cincinnati y Tigres UANL se disputa este jueves 12 de marzo de 2026 en el TQL Stadium, casa del club estadounidense ubicada en Cincinnati, Ohio.

El encuentro está programado para comenzar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Este duelo abre la eliminatoria de octavos de final entre ambos equipos, que posteriormente se definirá en el partido de vuelta en territorio mexicano.

Para Cincinnati, el objetivo será construir una ventaja como local que le permita llegar con mejores condiciones al segundo encuentro, mientras que Tigres buscará un resultado positivo como visitante que le permita manejar la serie.