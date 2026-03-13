LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 2 hoy 12 de marzo desde Singapur
Rahm, DeChambeau, Oosthuizen, Westwood y Richard T. Lee comparten la cima en Singapur; Ortiz y Niemann buscan acercarse en la ronda 2.
La segunda ronda del LIV Golf Singapur 2026 se disputará este viernes en el campo The Serapong del Sentosa Golf Club, con una clasificación completamente abierta después de que cinco jugadores terminaran empatados en el liderato tras la jornada inicial. Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Louis Oosthuizen, Lee Westwood y Richard T. Lee arrancarán el día con -4, un escenario que anticipa movimientos constantes en la tabla en uno de los campos más exigentes del circuito asiático.
Detrás del grupo de cabeza aparece un pelotón compacto de perseguidores a solo un golpe, mientras que los latinoamericanos Joaquín Niemann y Carlos Ortiz iniciarán la segunda ronda en -2, todavía dentro del grupo con opciones de acercarse a la punta. Con diferencias mínimas entre los primeros lugares y varias figuras del circuito presionando desde atrás, la jornada promete ser determinante para comenzar a perfilar a los verdaderos candidatos al título rumbo al cierre del fin de semana en Singapur.
Lista de jugadores por equipos de la Ronda 2
El torneo se disputa con el formato característico de equipos dentro del circuito LIV Golf, donde cada escuadra cuenta con cuatro jugadores. Algunos de los equipos más destacados del torneo incluyen:
4Aces GC
- Dustin Johnson (Capitán)
- Thomas Detry
- Anthony Kim
- Thomas Pieters
Cleeks GC
- Martin Kaymer (Capitán)
- Richard Bland
- Adrian Meronk
- Victor Perez
Crushers GC
- Bryson DeChambeau (Capitán)
- Paul Casey
- Charles Howell III
- Anirban Lahiri
Fireballs GC
- Sergio García (Capitán)
- Josele Ballester
- Luis Masaveu
- David Puig
HyFlyers GC
- Phil Mickelson (Capitán)
- Michael La Sasso
- Brendan Steele
- Cameron Tringale
Korean GC
- Byeong Hun An (Capitán)
- Minkyu Kim
- Danny Lee
- Younghan Song
Legion XIII
- Jon Rahm (Capitán)
- Tyrrell Hatton
- Tom McKibbin
- Caleb Surratt
Majesticks GC
- Ian Poulter (Capitán)
- Lee Westwood
- Laurie Canter
- Sam Horsfield
RangeGoats GC
- Bubba Watson (Capitán)
- Ben Campbell
- Peter Uihlein
- Matthew Wolff
Ripper GC
- Cameron Smith (Capitán)
- Lucas Herbert
- Marc Leishman
- Elvis Smylie
Smash GC
- Talor Gooch (Capitán)
- Jason Kokrak
- Graeme McDowell
- Harold Varner III
Stinger GC
- Louis Oosthuizen (Capitán)
- Dean Burmester
- Branden Grace
- Charl Schwartzel
Torque GC
- Joaquín Niemann (Capitán)
- Abraham Ancer (México)
- Sebastián Muñoz
- Carlos Ortiz (México)
Wild Card (jugadores invitados)
- Yosuke Asaji
- Björn Hellgren
- Richard T. Lee
- Miguel Tabuena
- Scott Vincent
Cada equipo buscará sumar puntos desde la primera ronda para posicionarse tanto en la clasificación colectiva como en la tabla individual del torneo.
¿Qué golfista mexicano participa en LIV Golf Singapur 2026?
El golf mexicano tendrá representación en el torneo gracias a Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes forman parte del equipo Torque GC. Ambos jugadores se han consolidado como referentes latinoamericanos dentro del circuito LIV Golf desde su incorporación a la liga. Ortiz y Ancer llegan al torneo con el objetivo de sumar puntos importantes para su equipo y mantenerse competitivos en la clasificación individual del circuito, buscando destacar en el exigente campo del Sentosa Golf Club en Singapur.
¿Quién transmite en vivo el torneo de Golf y dónde ver por TV y online?
El torneo se disputa del 11 al 14 de marzo de 2026 en Singapur, en el Sentosa Golf Club, y podrás seguirlo en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión online y por nuestra multiplataforma.
La cobertura incluirá el seguimiento completo de cada ronda del torneo, permitiendo a los aficionados seguir la actuación de las principales figuras del circuito LIV Golf y de los representantes mexicanos en esta parada del calendario internacional.